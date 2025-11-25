社論》樂見日本走向正常國家之路

日本首相高市早苗正以「台灣有事論」，檢討「不持有、不製造、不引進核武器」的「無核三原則」，並改革自衛隊等三箭齊發，推動「國家正常化」。（法新社資料照）

日本首相高市早苗七日在眾議院答詢，指出若中國對台灣動武，可能構成日本「存亡危機事態」，啟動行使集體自衛權。對此「台灣有事論」，中國文攻武嚇，以經貿脅迫、輿論操作、灰色侵擾等多重手段並舉，還訴諸聯合國，企圖迫使高市收回言論。不過，日本態度堅定，願維持對話，但立場不變，獲多數民意支持。《讀賣新聞》與《日本新聞網》二十三日民調顯示，高市內閣支持率達七十二％；《每日新聞》民調也顯示，民意以二比一的多數，認為首相發言沒問題。

眾議院詢答，據質詢的立憲民主黨人岡田克也事後說，他旨在釐清「存亡危機事態」適用範圍，避免遭擴大解讀為「台灣有事即日本有事」，原以為首相會模糊以對，高市卻把「台灣有事」直接與日本安全掛鉤，突破了歷屆政府的戰略模糊。然而，高市的反應，與她四月間以眾議員身分訪問台灣時所言一致，即中國若對台灣動武，將直接影響日本的安全環境；「台灣有事論」不僅是政治口號，也基於地理與戰略現實。

面對中國文攻武嚇，尤其駐日官員以「斬首」恐嚇，高市道一以貫之，既非失言，且有廣大民意支持，自無收回「台灣有事論」的問題。另一方面，高市身為前首相安倍晉三傳人，這次不啻公開強調「台灣有事就是日本有事」名言，是針對中國在印太製造麻煩，脅迫台灣而導致區域緊張，日本為求自保，研擬因應各種緊急情況的想定。

為此，從安倍時期起，亟思突破憲法限制，鬆綁集體自衛權：二〇一五年通過《和平安全法制》，允許自衛隊在盟國或關係密切國家遭受攻擊時出兵支援；同時擴大自衛隊海外行動範圍，新增「存亡危機事態」等概念，突破《憲法》第九條限制。這一法制，雖不免遭來違憲批評，支持者認為這是「國家正常化」必要舉措，亦即透過解釋《憲法》，容許自衛隊存在並逐步擴權。

箇中爭議，在現行《憲法》係二戰後由盟軍主導，日本放棄以戰爭為解決國際爭端手段，不保持陸海空軍等戰力，也不承認國家交戰權。這一《和平憲法》，意在防止軍國主義再起，但近年被指無以因應來自中國、北韓、俄國帶來的威脅。防衛省智庫「防衛研究所」二十日發佈《中國安全戰略報告》，即指東北亞對立格局加劇，安全擔憂與日俱增。

綜觀高市主張及公開發言，「國家正常化」進程將逐漸推動，要擺脫《和平憲法》束縛，自主決定防衛及外交，且強化日美同盟。一如安倍推出「安倍經濟學」，從貨幣、財政、體制改革振衰起敝，高市正以「台灣有事論」，檢討「不持有、不製造、不引進核武器」的「無核三原則」，並改革自衛隊等三箭齊發，推動「國家正常化」。

推動這三箭，必遭致軍國主義再起疑慮，中國尤把它當壓制日本的政治外交提款機。中國外長王毅近日宣稱，有責任阻止日本軍國主義死灰復燃；駐日大使館聲稱對二戰戰敗國有權採取軍事行動，都是其例。誠然，二戰時日本軍國主義肆虐，禍害亞洲，但《和平憲法》已形同斬斷其再起根基；拿八十多年前的軍國主義幽靈說事，卻對近年野心崛起、在印太製造不安的中國視若無睹，只凸顯此說的雙重標準及偽善。

高市為推動「國家正常化」，將修訂「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」、「防衛力整備計畫」等「安保三文件」，把防衛經費占比提高為GDP的二％，力推日本從戰後受限的「和平國家」，走向防衛權自主的「正常國家」。就大環境來說，美國皮尤研究中心一年前民調顯示，日本八成七民眾對中國持負面看法，近九成對習近平處理國際事務沒信心。民意的保守與對中國反感，也表現於國會組成，自民黨、日本維新會、國民民主黨、公明黨都屬保守政黨，席次加總有利高市強化安保修法與推進「國家正常化」進程。中國因而文攻武嚇，拋出軍國主義帽子，企圖迫使高市收回「台灣有事論」，且離間日本與鄰國關係。但因美國堅定支持，飽受侵擾的各國看穿中國伎倆，這一藉端生事圖謀，必然落空。

高市把台灣安全視同日本自身安全看待，台灣人反應熱烈。賴清德總統吃日本料理，民眾擁向日本觀光、消費、政治表態，還有「感謝高市」食品上市，展現台日相互關懷的堅固友誼。此外，國人還應見賢思齊，在正名、轉型正義、強化國防等台灣國家正常化之路積極進取，與美日友好國家力抗境外敵對勢力侵擾。

