社論》在暗黑的歷史中找敵人

2025/11/24 05:30

中國崛起後，不與人為善，扶植弱小，與民主國家結交，反而與一些惡名昭彰的流氓國家站在一起，變成摧毀人類文明的最大威脅。（美聯社資料照）中國崛起後，不與人為善，扶植弱小，與民主國家結交，反而與一些惡名昭彰的流氓國家站在一起，變成摧毀人類文明的最大威脅。（美聯社資料照）

日本首相高市早苗發表有關「台灣有事，就是日本有事」談話，指出若是中國以武力進犯台灣，可能會構成日本存立危機事態，導致日本行使集體自衛權。高市對「台灣有事」的各種假設狀況及日本的應對細節，描述之詳盡清晰，為歷來日本首相所未見，顯然觸動中國的敏感神經，立即發動對高市的謾罵、威脅，並採取種種嚴厲制裁措施，意圖逼迫高市收回相關談話，但高市不為所動，且獲得日本民眾的高度支持，有了與中共蠻橫行徑對抗的底氣。因而中日關係仍陷於谷底，持續惡化之中。

探討此次危機的癥結，可以發現高市的談話，與其一貫的挺台立場一致，但本質上是對中共一旦武力犯台的各種樣態，以及日本各種反應的各種假設。亦即此一談話將「台灣有事、日本有事」與「日本有事，就是美國有事」的「美日安保」巧妙連結；然而，它終究是一項假設，能夠促使日本行使集體自衛權，促成美日台的緊密結合，則是中國武力進犯台灣。如果中共放棄武力犯台，則「台灣有事，就是日本有事，更是美日安保有事」根本不會產生。換言之，日美是否軍事援助台灣，取決於中共是否武力犯台，亦即中國不要無事生非，台日美就無事，中國也同樣不會有事。由此可見，中共對日本的粗暴制裁，反映出它確實有以武力併吞台灣的圖謀，而且在國際上訴求台灣問題是中國的內政問題，一旦企圖得遂，便可堂而皇之對台灣動用武力。總之，高市的談話是對假設狀況的研判，因而讓此一假設狀況不會發生的是中共，因而並未擁有主動權的日本，身為日本首相的高市如何收回相關談話？

一個只有中共能夠解答的問題，卻要可能被它武力行動所影響的國家噤聲，索求未遂就進行軍事演習、經濟制裁及恫嚇脅迫，中共政權為何如此不可理喻，吾人必須探討其本質與策略，才能了解近年印太地區紛擾的根源。坦言之，近年印太安定的最大威脅，係來自標舉「中華民族偉大復興」，企圖恢復漢唐榮光的共產中國。中共是共產主義者，本非民族主義分子，但在政權成立後，歷經毛澤東推動群眾運動與權力鬥爭的蹂躪下，中國百廢待興、一窮二白，中共領導人至此發現，民族主義、愛國主義比階級鬥爭更能爭取民眾的支持。階級講求利益，但愛國、民族主義則是犧牲奉獻、無怨無悔的付出，民眾對政權的支持是盲目的。因此，中共無論對內對外，均統一口徑凸顯「中國」、「中國人」、「中華民族」等與共產主義無關，甚至對立的名詞，並強調「種族」、「血緣」、「歷史」、「語言」、「文字」、「文化」等，與民主國家組成要素幾乎無關。因此，在國家發展路徑上，中國與台灣截然不同，已形成兩個平行世界。中共對台灣進行民族主義的呼喚，除了紅統化的國民黨高層，對台灣民眾完全沒有吸引力。

當前中國的民族主義達到沸點，二〇一五年提出「中國製造二〇二五」，既希望強大產業，擴張軍備，並打著「中華民族偉大復興」旗幟，彰顯民族主義，意圖最終取代美國，成為全球霸主。而民族復興最重要的工程之一，就是抹去次殖民地時代被列強欺凌的歷史恥辱。故而，必須在當年列強之中找出如今猶對中國有敵意的假想敵，結果鎖定美國與日本。但是中共的「假想敵」策略並不符合歷史真相，在現實政治上也是極度扭曲。首先，日本在歷史上的確是中國的敵人，軍國主義日本確有征服中國，成立大東亞共榮圈的行動與圖謀。但今天的日本已非軍國主義國家，並對當年的戰爭罪行抱有原罪羞愧，因此抱著補償心態對中國改革開放提供大量金援，促成中國的經濟發展。今年是日本投降八十週年，中日本應弭平歷史仇恨，共謀互利共榮，才是兩國人民之福。然而中共不此之圖，仍在狂拍「抗日神劇」，煽動中國民眾對日本的仇恨。導致當前中日關係的緊張對峙。其次，美國是對中國比較親善的強權，尤其，日本人在二戰時投降，並非敗於中國的抗戰，而是美國參戰，在太平洋地區跳島血戰，且在長崎、廣島投下兩顆原子彈才導致日本投降。因而，美國不但與中國沒有血海深仇，反而是中國的救命恩人。而且，對中國改革開放，美國也挹注大量資金、技術，助成中國的經濟發展。把這樣的美國當成假想敵，中共領導人實在太荒謬了。

誠然，美國等西方國家對中國的援助，是寄望共產中國能夠經過經濟發展帶來民主改革。諷刺的是，中國不但未能民主化，反而在科技助力下，成為全面監控的數位獨裁體制。可悲的是，中國崛起後，不與人為善，扶植弱小，與民主國家結交，反而與一些惡名昭彰的流氓國家站在一起，變成摧毀人類文明的最大威脅。中國要成為強權，卻不對國家機器與體制進行良性改造，反而穿越歷史，回到黑暗的一頁，並以報仇心態橫行霸道。這樣的中國不但不可能達成民族偉大復與，反而成為世界動亂的禍源，遭到世人的唾棄。

