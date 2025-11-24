自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》子瑜，歡迎妳回家開唱～

2025/11/24 05:30

◎ 郭索

二〇一六年一月，當時年僅十六歲的周子瑜，因手持中華民國國旗錄影，遭黃安與中共網軍等人舉報「台獨」，其所屬韓國JYP娛樂公司要求她「道歉」，一段在鏡頭前聲淚俱下、聲稱「中國只有一個，我始終是一個中國人」的影片震驚全台，也喚醒台灣人對主權與尊嚴的重視。這起事件，不只是藝人遭到跨國網暴的案例，更是台灣人民集體記憶中一段帶有國恥意味的心靈創傷。

十年過去，子瑜從被迫低頭的少女，成長為躍上世界舞台、魅力與實力兼備的藝人。如今她所屬團體TWICE 連兩天在高雄開唱，首日吸引五．五萬粉絲朝聖，成員們賣力唱跳還以中文致意，子瑜更感性說，「我終於帶我的成員們一起來高雄了！」，次日演唱會終場前更宣布明年將首登「台北大巨蛋」，再讓粉絲沸騰。

這次回台開唱，許多人以一種帶有補償意義的情感宣告：「讓我們一起接子瑜回家！」這不僅是粉絲的口號，也反映台灣社會在十年變局中所凝聚出的共同情感。

回首十年前，正是子瑜事件喚醒年輕世代對中共威脅的真切感受，也促成當年總統大選的民意翻轉。如今，當台灣社會對抗中共滲透的警覺已遠高於過去，子瑜的歸來，不再只是個人行程，更象徵我們再也不會為中共威權低頭。她的成功是台灣價值的勝利，她的回歸更是歷史的修補。

這場演唱會，不只是一次娛樂活動，更是歷史傷痕的縫合、文化尊嚴的重建，與世代記憶的重整。每一聲歡呼，都是在說：這片土地接納妳、支持妳、以妳為榮。

（作者為自由評論者）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書