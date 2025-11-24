自由廣場》子瑜，歡迎妳回家開唱～

◎ 郭索

二〇一六年一月，當時年僅十六歲的周子瑜，因手持中華民國國旗錄影，遭黃安與中共網軍等人舉報「台獨」，其所屬韓國JYP娛樂公司要求她「道歉」，一段在鏡頭前聲淚俱下、聲稱「中國只有一個，我始終是一個中國人」的影片震驚全台，也喚醒台灣人對主權與尊嚴的重視。這起事件，不只是藝人遭到跨國網暴的案例，更是台灣人民集體記憶中一段帶有國恥意味的心靈創傷。

十年過去，子瑜從被迫低頭的少女，成長為躍上世界舞台、魅力與實力兼備的藝人。如今她所屬團體TWICE 連兩天在高雄開唱，首日吸引五．五萬粉絲朝聖，成員們賣力唱跳還以中文致意，子瑜更感性說，「我終於帶我的成員們一起來高雄了！」，次日演唱會終場前更宣布明年將首登「台北大巨蛋」，再讓粉絲沸騰。

這次回台開唱，許多人以一種帶有補償意義的情感宣告：「讓我們一起接子瑜回家！」這不僅是粉絲的口號，也反映台灣社會在十年變局中所凝聚出的共同情感。

回首十年前，正是子瑜事件喚醒年輕世代對中共威脅的真切感受，也促成當年總統大選的民意翻轉。如今，當台灣社會對抗中共滲透的警覺已遠高於過去，子瑜的歸來，不再只是個人行程，更象徵我們再也不會為中共威權低頭。她的成功是台灣價值的勝利，她的回歸更是歷史的修補。

這場演唱會，不只是一次娛樂活動，更是歷史傷痕的縫合、文化尊嚴的重建，與世代記憶的重整。每一聲歡呼，都是在說：這片土地接納妳、支持妳、以妳為榮。

（作者為自由評論者）

