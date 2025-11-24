自由電子報
投書

自由廣場》胡，怎麼說）李明璇「投降論」說出鄭麗文真心話！

2025/11/24 05:30

◎ 胡文輝

前國民黨發言人李明璇稱︰「不投降不是一個負責任政府應該做的！」，引發各方批判，其實，這句投降論正道出現任國民黨黨魁鄭麗文的真心話！

試問︰國民黨現在做的，有哪些不是為把台灣送中、向中共投降、向中國回歸做準備？幾乎事事離不開促統弱台、件件離不開親中舔共！這個黨如不叫投降黨，什麼才叫投降黨？

權（主權及領土）、錢（財政）、兵（國防）三大項是立國基礎，但是，鄭麗文、傅崐萁帶頭的國民黨、藍委黨團加白委，都在挖台灣的立國之基，迫使中央政府權、錢、兵都崩潰，以和平為名搞投降！

共軍圍台軍演入侵我國空域、海域，對國安形成常態性重大威脅，中共用這種戰爭邊緣灰帶的卑劣手段踐踏中華民國台灣主權，鄭麗文竟一副「乞迎王師」醜態說那是「保護台灣」，跟從中共赤色鐵蹄再狠踩台灣！

要當中華民國的官，不論官大官小，都必須只具中華民國國籍、不能有任何他國國籍，這是國籍法第廿條規定，也是官員對國家忠誠的基本義務。外籍配偶婚嫁來台灣，依法入籍中華民國，須遵守中華民國法律，當選村里長、議員、立委，考上公教人員等，當然必須放棄中華人民共和國及任何他國國籍。

最近發現五個村里長是中配仍具中華人民共和國國籍，須依法解職，國民黨市縣長蔣萬安、侯友宜、張善政、徐榛蔚違法抗命、拒不解職，藍白委更護航修廢前述法規，讓中華人民共和國人當中華民國官；還有選罷法不在籍投票、中配入籍縮減年限等。這是「吳三桂引清兵」式修法？「引狼入室」修法？乾脆統稱藍白配套「投降法」！

鄰國菲律賓最近爆發中華人民共和國人郭華萍冒籍菲律賓人，圈地經營詐騙事業王國、販賣人口、還選上市長，讓菲國警覺中國滲透入侵。在台灣，藍白委護航若得逞，中華人民共和國人當台灣官就可不必冒充、招搖過市，官黑兩棲、聽令中共。國際重大犯罪組織太子集團首腦中國人陳星，隨意進出台灣，靠的就是藍委「罩」。

錢（財政），傅崐萁任務就是帶五十二藍委及傅隨八白委，五鬼搬運搬光中央政府的錢，讓中央無錢百廢不舉，窮凶極惡事已罄竹難書。兵（國防），賴政府說國防預算達GDP的三．三二％、編列近兆元，但怎麼通過藍白絞殺？卻沒個影。因對岸暗下指導棋，國軍攻守關鍵性戰力（如潛艦）一定被藍白委阻擋，不砍的國軍遍體鱗傷不肯休！

（作者為資深媒體人）

