評論 > 投書

自由廣場》「一國兩區」是國共統戰新話術！

2025/11/24 05:30

◎ 施文儀

中國國民黨副主席蕭旭岑赴中才返台，隨即高喊「一國兩區」；國民黨主席鄭麗文、前總統馬英九火速背書，彷彿台灣早已默認自己是「中國的一區」。這不是政策主張，而是統戰話術的台灣版本，是把北京的「一國」包裝成「合憲」的政治詐術。

一、法律上是赤裸裸的偷換︰

《憲法增修條文》和《兩岸人民關係條例》本質是管理兩岸事務的臨時性工具，絕非主權劃分依據。國民黨硬把技術性的「地區」轉成政治性的「隸屬」，等於未經修憲就逕行宣布台灣是「中國內部」。這種偷渡手法，民主國家聞所未聞。

二、外交與安全上是單方面自我投降︰

北京從不承認中華民國；若台灣反過來先喊「一國兩區」，等同自願降格成「中國地方政府」。此舉不只把盟友的對台承諾踢到邊緣，還會讓國際社會把台灣視為「中國內政問題」，台灣安全將瞬間被掏空。

三、政治動機是取悅習近平，而非保護台灣︰

蕭旭岑、鄭麗文、馬英九高喊「一國兩區」，不是法律見解，而是向北京表忠，表達國共第四度合作的意願。

政黨利益擺第一、國家安全放最後，這種政治的軟腳蝦行為，已經不是親中，而是「附庸」。

四、文化與認同上，是語言版的「溫水煮青蛙」︰

「一國兩區」不是一句口號，而是統戰工程：先在語言上讓你接受「一國」，再在制度上削弱你的主體性，

最後讓台灣民主淪為「中國的地方自治」。

一切從語言開始：「地區」不是行政名詞，而是主權陷阱。

五、最大問題：北京根本不敢玩對等︰

如果真依憲，那麼：請問習近平敢承認「他治理的是中華民國的淪陷區」嗎？

敢承認自己是「中華民國大陸地區的區長」嗎？國民黨不敢問，中共也不敢答，因為「一國兩區」從頭到尾就是單方面的話術：台灣降格，中國不變。

簡單說，「一國兩區」不是和平，而是投降；不是合憲，而是詐術；不是對話，而是統戰。真正的和平必須建立在對等承認、人民授權與憲政程序上，而不是政黨為了討好北京，拿台灣主權去交換政治利益。

當國民黨願意放棄自己的國，台灣人民更要站出來守住自己的家。

（作者為退休公務員）

