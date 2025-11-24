自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》沈伯洋荷蘭行 台灣輸出民主防禦力

2025/11/24 05:30

◎ 馨娜

無畏中共通緝，立委沈伯洋赴荷蘭海牙出席「國際自由聯盟」執委會，參與亞洲與歐洲自由聯盟論壇，共商威權擴張因應之道。此行不僅是對北京通緝的蔑視，更將台灣防衛線從本土推向全球合作。象徵台灣從「被研究的脆弱案例」，升級為「輸出解方的戰略教官」。這正是北京最恐懼的角色轉變。

過去國際社會視台為「中共認知戰實驗場」，充滿同情但無從學習。如今，台灣去年總統大選頂住假訊息海嘯、公民社會建立即時查核機制、政府與民間協作反制，這些不再是「台灣特例」，而是「全球教材」。當歐洲面對俄羅斯、東南亞面對中共同樣手法時，他們需要的不是理論，而是台灣的實戰經驗。

這揭示一個殘酷現實：威權擴張已從「個別國家問題」進化為「系統性攻擊」。從假訊息、長臂管轄到經濟脅迫，中共正在測試民主體制的每一道防線。二〇二四全球大選年已證明，認知戰進入「總決戰模式」：不是哪天會來，而是此刻正在發生。

因此，民主陣營必須從「防守思維」轉向「反制部署」。具體而言：

一、建立「民主認知作戰學院」︰ 以台為基地，系統化訓練各國識別與反制人員，將台灣經驗轉化為標準作業程序。

二、推動「威權透明法案」︰ 要求民主國家強制揭露中共資金流向、在地代理人網絡，讓滲透無所遁形。光揭露，就是最強反制。

三、組建「四十八小時快速反應聯盟」︰ 當任一成員國遭認知戰攻擊，聯盟四十八小時內集體反制、共享情資、聯合定性。讓威權付出即時代價。

威權擴張不會因讓步而停止，自由也不會因沉默而延續。民主存亡，是必須即刻行動的現實挑戰。沈伯洋此行意義在於：台灣不再等待被保護，而是主動輸出防禦力。自由若不主動出擊，等待的只有被動瓦解。當台灣從前線變成指揮所，民主陣營才真正掌握主動權反攻。

（作者從事國外業務）

