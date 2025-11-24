自由廣場》川普施壓停戰 烏克蘭的艱難選擇！

◎ 廖明輝

烏俄戰爭進入第四年，川普近日推動一項廿八點和平方案，要求烏克蘭做出巨大讓步。烏國總統澤倫斯基發表全國演說感嘆「正在經歷歷史上最艱難時刻。此刻，烏國面臨非常艱難選擇：要嘛失去尊嚴，要嘛失去一個關鍵夥伴，要嘛接受一項艱難的廿八點計劃，要嘛迎接一個極嚴酷冬天，有史以來最嚴酷的冬天，及未來更多的風險。要嘛過著沒有自由、尊嚴和正義的生活，被迫信任已經兩次攻擊我們的人」，凸顯他對美國提出的停戰計畫深感不安。

該內容幾乎完全迎合莫斯科要求，要求烏克蘭「公認」克里米亞、盧甘斯克、頓內茨克全境屬俄；凍結赫爾松、札波羅熱兩地前線為停火線；限制烏軍規模在六十萬人，並明文禁止加入北約，僅可申請歐盟會員資格；還規定協議達成後百日內烏國須舉行大選，並附加多項「回彈條款」…甚至提議動用部分凍結俄羅斯資產，約千億美元由美主導投資烏國重建，且美將分得一半利潤；同時逐步解除對俄羅斯國際制裁。由於受戰爭破壞最嚴重的烏東將由俄軍控制，這筆重建資金將按莫斯科意願使用，俄國反而因此獲得巨大利益。

這項方案引發烏克蘭與西方盟友強烈反應。認為這根本不是建構和平，而是強迫烏克蘭「投降」。實際上將俄羅斯的「侵略清單」打扮成和平提案，嚴重限制了烏國主權。草案條文數處含糊不清，有意設下回彈機制之嫌；其中明定烏軍從目前控制的東部區域撤出，視同讓出領土，等於預留空間讓俄軍「隨時再度進攻」。此外，要求在戰時匆促舉行大選恐讓莫斯科操弄資訊戰。如今烏國處境艱難；倘若拒絕協議，可能面臨美國施壓、援助退縮風險；若接受，將忍辱割地、削弱防衛能力。在這兩難關頭，澤倫斯基呼籲國內團結，以對抗外來壓力。在他看來，捍衛國家利益和尊嚴無異於民心所向，拒絕「屈辱性和平」將贏得人民認同。

對台灣而言，烏克蘭案例發人深省。面對強權蠻橫要求時，國家必須堅持底線。與烏國一樣，台灣長期依賴國際支持維繫安全，但任何要求放棄核心主權或民主價值的「和解方案」，都極可能被視為侮辱尊嚴的代價。

這次事件提醒我們，和平應建立在實力平衡與可靠安全承諾上，而非靠過度讓步。像烏克蘭一樣，台灣需堅定維護自身利益和人民意志，審慎評估任何和平提議，絕不輕易犧牲國家主權與核心價值。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

