自由廣場》台日共建「民主韌性經濟圈」

◎ 吳芥之

日本首相高市早苗在國會明確宣示「台灣有事可能構成日本的存亡危機事態」後，台海局勢的戰略意涵被徹底重塑。這不單是中日的外交爭端，更標誌著日本戰後安全政策正式跨越「戰略模糊」的門檻。

高市首相長期主張修改憲法、突破自衛隊行動限制。這次她將「台灣有事」直接與《和平安全法制》中的最高級別「存亡危機事態」相連結，意味著日本首次將台海衝突定性為可能迫使其依法介入的危機情境。

北京對此遭遇了地緣政治上最直接、最制度化的挑戰，反制措施迅速且多元。外交上，駐大阪領事薛劍發出極端威嚇言論；政治上，國務院總理李強在國際多邊場合刻意冷落高市；經濟上，祭出全面暫停日本水產品進口、發布旅遊警示、留學警告，再度複製先前對澳洲、立陶宛、台灣鳳梨的「經濟脅迫」模式；國際法上，致函聯合國，暗示若日本介入台海衝突，北京將保留直接動武的「自衛權」。

然而，這場危機反而為台灣帶來一次難得的戰略深化機遇。

首先，在政治層面上，高市立場與台灣的國安利益高度契合。賴總統的即時聲援，不僅是外交禮儀，更是台日安全利益明確交疊的具體政策表現。兩國已建立的政黨間「外交．防衛二＋二」對話機制，更應趁勢制度化、常態化為準官方的定期安全協商平台，提升其位階與影響力。

其次，台灣在經濟領域展現前所未有的戰略敏銳度。中國宣布暫停日本水產品進口後，台灣選擇全面解除福島等五縣食品的「雙證」要求與一〇〇％查驗，並引用科學風險評估（廿七萬批檢測數據證明無不合格）與IAEA（國際原子能總署）的專業監測數據，展現技術治理的可靠性。這不只是回敬日本在鳳梨事件中對台的大力支持，更是公開、堅定地表態對抗中國動輒政治化的經濟脅迫行為。

這種表態不僅提升台灣在國際社會的形象，更強化台日共建「民主韌性經濟圈」的必要性與正當性。接下來，台灣應主動擴大進口日本受制裁的農漁產品項、鼓勵台灣餐飲業者多加採用，進一步削弱中國的制裁效果。

民間交流方面，台日旅遊極度熱絡，去年我赴日旅客高達六百萬人次。但台灣更應將資源聚焦在「質」而非「量」。積極推動台日青年、教育、科技等領域的深度交流，減少單靠旅遊拉動的脆弱性，培養更深厚的互信基礎。

高市的「台海」宣示雖帶來短期地緣政治波動，卻徹底揭示了新的區域現實：台海安全不再只是台灣自身的威脅，更是日本的核心國安議題。中國以恫嚇與經濟脅迫作為反射式回應，恰恰反證了台日之間的共同利益與安全正在深化。

在這場地緣政治重組中，台灣若能把握機會，強化與日本的安全協作、建立民主經濟互助機制、拓展民間深層交流，可望將短期危機轉化為台海長期穩定與區域新秩序的關鍵戰略轉捩點。

（作者是資深媒體人、大學助理教授）

