自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》落實勞工「健康權」 勞動部解開全勤緊箍咒

2025/11/23 05:30

◎ 楊智強

長榮航空空服員抱病執勤後不幸離世的悲劇，深深刺痛了台灣社會的心，更凸顯長期以來勞工「不敢病、不能病」的結構性困境。勞動部長洪申翰近日宣布將修正《勞工請假規則》，明定「一年內請病假十天內，雇主不得有不利待遇」，此一修法方向精準切中勞工痛點，值得給予高度肯定。

長期以來，台灣職場盛行著扭曲的「全勤文化」。《勞基法》雖明文規定勞工有請病假的權利，但在實務上，請假往往伴隨著沈重的代價。除了當日薪資折半，更嚴重的是隨之而來的可能「懲罰」：扣發全勤獎金、影響年度考績，甚至被貼上「配合度差」、「不耐操」的標籤。這些隱形緊箍咒，迫使勞工在身體發出警訊時，仍不得不拖著病體趕車上班，深怕毀了整年的努力。

勞動部此次提出的修正案，最大亮點在於將「病假」與「懲罰」脫鉤。雖然十天的額度看似不多，但它確立了重要且穩定的「安全區」，為勞工撐起了基本防護網。勞動部宣示了國家對於「健康權」的重視高於「管理權」，讓勞工在面對一般感冒、新冠肺炎或生理不適時，能擁有免於恐懼、安心休養的依循。

更有甚者，對於大眾運輸、醫療護理等涉及公共安全的產業而言，這項修法不僅是保障勞工，更是保障大眾。試想，若機師、空服員或護理師必須抱病工作，專注力下降所帶來的風險成本，豈是資方省下的所能彌補？

筆者肯定勞動部此次傾聽民意、迅速出手的魄力。當然，徒法不足以自行，更期待勞動部能訂定具體的罰則並落實稽查，確保良法美意不被企業內部「潛規則」架空。讓台灣職場文化從「比誰撐得久」，轉型為「健康永續」的雙贏局面。

（作者為職業工會幹部）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書