自由廣場》強迫醫學生入「四大皆空」不是醫療解方

2025/11/23 05:30

◎ 林應然

據「美國線上」（AOL）報導，CEOWORLD雜誌最新「二〇二五全球醫療照護指數」，全球八大醫療表現最優國家，台灣高居榜首，被國際譽為「全球醫療保健冠軍」，排名之後依續是韓國、澳洲、荷蘭、新加坡、愛爾蘭、美國、加拿大。台灣第一可喜可賀。只是同為全球醫療保健冠亞軍的台韓，同樣面臨急重難罕「四大皆空」、醫美當道的局面，如何解決？值得深入探討。

韓國試圖大量擴大醫學生名額解決困境之政策，因醫師全面罷工及總統換人而落幕，期間多少醫療人球因此喪命？溫雅的台灣醫界應不至於效仿韓國模式，只是我們看到新任衛福部長針對困局，鬆綁每年一三〇〇位醫學生限額，同時重啟並擴大醫學系公費生政策，並試圖延長綁約年限，再再顯示官方對四大皆空科別的解方就是「以量制價」，繼續讓這些急重難罕四大皆空科別忍辱負重，承受低薪。如果真的以量制價是解方，那麼為什麼不也同時增加藥師、護理師、醫事檢驗師等相關科系的公費生名額？醫療是團隊合作，徒有醫師是無法成事的，君不見，現今急診擁塞，醫院降載關床，不就是護理師等相關醫療人員缺乏所引起。

趨利避害是人性，司馬遷史記貨殖列傳：「天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。」反映了人性，醫師們避重就輕、選擇高獲利、輕鬆、低風險科別可以理解，是以醫學畢業生的首選科別是皮膚、五官、美容、整形、自費收入多的科別，我們所不解的是，為何歷經數十年的四大皆空後，面臨醫療崩壞之時，政府的解決之道還是停留在強迫醫學生入空門的階段，而不是選擇以「重賞之下，必有勇夫。」的方式獎勵？天下沒有找不到的勇夫，只怕賞不夠重。生死交關之時，豈能無急救之人？培養急重難罕科別之醫師人才著實不易，期望政府能大刀闊斧獎勵投入急重難罕科別之醫師，不能讓辛苦冒風險救命的醫師科別淪為不得已的選擇。

（作者為中華民國基層醫療協會理事長）

