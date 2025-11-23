自由電子報
自由廣場》「台灣有事」早已是全球安全議題！

2025/11/23 05:30

◎ 姚中原

日本首相高市早苗日前公開表態「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，能行使集體自衛權，引發日中關係急劇惡化；北京政府不僅建議民眾避免赴日旅遊，更在黃海展開實彈射擊，並派出海警船進入釣魚台海域，造成區域緊張。其實台灣有事早已成為全球安全重要議題，類似日相重視台灣有事的言論，亞太其他國家亦曾出現過。

今年八月菲律賓總統小馬可仕公開表示，美中若在台灣問題上發生軍事對抗，菲國不可能完全置身事外；他並強調這是由地理位置所決定，尤其台海如果全面爆發戰爭，菲律賓勢必會被捲入其中。當時小馬可仕的言論，也曾遭致中國的嚴重抗議，但菲律賓並不畏懼。

澳洲總理艾班尼斯與紐西蘭總理盧克森，今年八月雙方會晤時，發布聯合聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性、反對使用武力、威嚇及脅迫，以及反對片面改變台海現狀。紐澳兩國領導人難得的共同聯合聲明，其實就是對未來「台灣有事」的高度關心。

近年來美澳加及歐洲各國的軍艦，陸續接連地進入台灣海峽，主要戰略目的，即在防範及避免「台灣有事」發生而造成全球安全與國際經濟的大災難。

三年多前，烏俄戰爭爆發時，日本是亞洲第一個出面譴責俄國侵略行為不當的國家；當年除對俄國發動經濟制裁外，也以實際行動展開人道救援；日本更以政府專機將數十名烏克蘭難民載回日本，其中有多人在日無親無故，但日本政府仍願接受並照顧這些非依親性質的烏國難民，受到國際尊敬。

身為「美日同盟」成員的日本，近年高度重視「台海和平穩定的重要性」，同時亦關注「台灣有事、日本有事」的可能情事發生。日本對於中國以軍事威嚇台灣，認為不只是亞太和平的最大威脅，甚至是全球安全的最大威脅。換言之，日本十分明瞭，只有展現對台的強力支持，才能有效嚇阻或抑制未來中國的行動，以防範「台灣有事」。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

