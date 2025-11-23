自由廣場》買不到救災車票 卻搶搭「投降列車」！

◎ 秦靖

在這個荒謬的年代，中國國民黨政客們總能刷新我們對「無恥」的認知下限。

近日，政府發布《臺灣全民安全指引》，旨在提升全民國防意識，這本該是任何正常國家面對威脅時的應有之義。然而，國民黨前發言人李明璇卻語出驚人，聲稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」，甚至對手冊中提及「國家戰敗或政府投降是假訊息」感到可笑，大言不慚地高呼，「不是投降就代表輸喔！」

首先，「投降不代表輸」，這大概是廿一世紀最血腥的謊言。一九五一年，西藏政府相信了中共的承諾，簽下了《十七條協議》，以為放棄抵抗就能換來自治與繁榮。結果，達賴喇嘛被迫流亡，寺廟被毀，文化被清洗，藏人至今在自己的土地上淪為次等公民。西藏投降了，他們贏了嗎？一九七五年，南越在美撤軍、國內綏靖主義蔓延下放棄了抵抗。西貢淪陷後，等待他們的不是聯合政府的和平，而是數十萬人被送進「再教育營」遭受虐待與整肅，百萬人投奔怒海成為「船民」，屍骨漂流在公海上。南越投降了，他們贏了嗎？再看看香港，曾相信「五十年不變」，結果《國安法》一落地，繁榮的國際金融中心變成了噤若寒蟬的警察城市。

在李明璇與國民黨政客們的眼中，這些血跡斑斑的歷史教訓都不存在，他們販賣著「天真的殘忍」，告訴台灣人民，只要跪下去，就不會痛。

其次，李明璇一方面宣揚投降主義，另一方面卻對在花蓮光復幫忙救災的「鏟子超人」大動肝火。只因為人家唱了象徵守護台灣的《島嶼天光》，她便痛罵對方「腦子有洞、非常噁心」，就是因為這些人「霸佔車票」，害她買不到去花蓮救災的火車票。

李明璇買不到去花蓮的火車票，卻可以買到那張通往中國的「投降單程票」。若政府宣示「絕不投降」是「不負責任」，那國民黨的「負責任」是像西藏那樣簽下協議然後被屠殺？還是像南越那樣放棄武裝然後被清算？國民黨上至「統一女神」鄭麗文主席，再到「一國兩區」的蕭旭岑副主席，乃至於李明璇，整個黨興高采烈地搭上了「投降」的列車。

最後，在「台灣」這列火車上，車長廣播著「不抵抗才是負責」，國民黨政客們卻傳頌著「投降就是勝利」的詭辯。他們嫌棄守護台灣的《島嶼天光》刺耳，卻對海峽對岸的統戰高歌聽得如癡如醉。

（作者為教育工作者）

