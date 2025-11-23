自由廣場》中共抵制日本水產品 台灣吃起來

◎ 劉熙明

中國抵制日本水產品進口中國，日本水產品為尋求銷售管道，必然尋找其他出口地區。台灣在賴清德總統貼出吃日本水產的壽司照片，並躍上日媒與社群平台後，帶動一波行動挺日潮，也增加買氣。價量與供需定律的變動，因中共抵制，讓台灣有機會吃到更廉價的日本水產品，大飽口福。

這波中國抵制日本含旅遊的經濟作為，源於日本高市首相在國會提及台海緊急狀態，可能構成日本存亡危機事態與可能應對方式，引爆中國駐日本大阪總領事薛劍不符外交規範的「斬首」暴言後，日中交惡關係急速上升。中國除發動國際社會習以為常的嘴砲攻勢與軍事騷擾恐嚇外，就是動用經濟制裁威脅對手國屈服中共的政治目的。中共以文攻武嚇，加上動用經濟制裁手段，台灣司空見慣，民進黨執政團隊則採取降低風險的因應措施。日本方面，由於輿情高比例的反共，高市首相也不懼中共的威脅，讓日本政府有底氣對抗中共不符外交慣例的作為。

台日做為共同抵抗獨裁政權擴張的東亞第一島鏈盟友，當然也必須在經濟供應鏈合作，尤其是日本三一一震災台灣大量捐贈日本後，台日之間開啟善的循環。Covid-19肆虐台灣的缺疫苗緊急期間，日本捐贈台灣疫苗；台灣輸中的鳳梨被中共突襲抵制時，日本故首相安倍晉三發文公開吃台灣鳳梨，以實際行動挺台，讓台灣鳳梨成功打入日本市場。

如今，日本的水產品被中國抵制，賴總統大嗑水產品的壽司照，除感謝日本之前對台的幫助，台日友誼也更上層樓。實際作為中，在台灣掀起吃日本水產品的風潮，台灣必然增加進口日本水產品，而在進口量更多可帶動更便宜的價格時，眾多喜歡日本美食的台灣人可以享受更廉價的日本水產品。

（作者為台北教育大學台文所兼任副教授）

