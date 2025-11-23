自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》民主陣營須建構「反中脅迫體系」

2025/11/23 05:30

◎ 王宏仁

從近期中國將稀土出口武器化，到以政治理由禁止日本水產品進口，都讓我們意識到一個新的經濟安全現實：全球高度依賴中國市場與供應鏈的國家，正全面暴露在高度的國安風險之下。

中國的經濟制裁早已不再限於國際法上對違法行為的回應，而是擴大利用為干涉他國政策的工具。這次日本因高市首相言論而遭抵制，正是最新例證。過去立陶宛因允許台灣以「Taiwan」名義設立代表處，即遭中國全面封鎖出口，這不僅是經濟報復，更是以市場力量強行介入他國外交決策。同樣地，因為北韓威脅，南韓在二〇一七年因部署薩德反飛彈系統（THAAD），整個觀光、娛樂與零售產業都被北京施壓。

這些案例都揭示同一個現實：傳統政治經濟學所期待的「相互依賴將帶來政治和平」，在中國的操作模式下已不成立。相互依賴反而成了施壓管道。

台灣在長期承受中國軍事威脅與經濟施壓的過程中，逐漸展現出民主國家如何建立韌性的典範。近年台灣積極分散市場，股市、出口到科技業全面走強，也讓國際社會看到民主體制在壓力下仍能穩健成長。值得一提的是，筆者最近參與跟德國智庫的半官方一．五軌會談，更清晰感受到這並非台灣的孤立經驗。德國同樣面臨三項中國挑戰：稀有資源與關鍵供應鏈遭武器化、產業因深耕中國而形成高度依賴，及中國以技術補貼和低價傾銷侵蝕歐洲與台灣的研發與產業基礎。台德的共同處境，凸顯全球民主國家已身處同一場關鍵的經濟安全考驗。

這些問題是當今民主國家共同面對的新現實，而解方無法由單一國家獨自完成。現在正是國際社會重新思考並建立合作機制的時刻。我們需要回答幾個關鍵問題：

如何降低民主國家對威權供應鏈、技術與市場的依賴？

如何提高威權國家使用經濟作為武器的成本？

民主國家是否能建立一套共同的「反脅迫行動體系」？

台灣過去的經驗證明，面對威權脅迫，民主國家並非毫無力量；關鍵在於合作、分散風險、建構可信賴且彼此支持的供應鏈。這不只是個別國家的經濟議題，更是整個民主世界能否在下一個十年維持生存與自主的決定性考驗。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

