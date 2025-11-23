自由電子報
自由共和國》陳破空／鄭麗文出言聳動，解讀她的潛台詞

2025/11/23 05:30

鄭麗文出席統派團體主辦「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思名單和畫像中公然出現共諜吳石。（資料照）鄭麗文出席統派團體主辦「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思名單和畫像中公然出現共諜吳石。（資料照）

陳破空／旅美作家、政論家

新任國民黨主席鄭麗文，上任後言論出格，在台灣內外引發議論紛紛。作為外人和旁觀者，筆者願提供另一種解讀：她的潛台詞。

鄭麗文接受《德國之聲》採訪，言論聳動。引起最大爭議的一段話是：「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」「 他是一個透過民主選票產生的總統。」

且不說鄭麗文此說顛覆了常識、尤其顛覆歐洲國家和國際社會的認知；也且不說她不懂、或假裝不懂普廷假民主之名、行專制之實的本質。此處，鄭麗文的潛台詞應該是：習近平才是獨裁者，因為他不是民主選票產生的領導人。如此指桑罵槐地罵她口口聲聲的習總書記為獨裁者，不知後者作何感想？

針對俄羅斯入侵烏克蘭，鄭麗文聲稱：「當然不是這樣，這是一個非常複雜的國際局勢，當年北約答應了俄羅斯，北約不東擴，可是北約一而再、再而三跳票，一而再、再而三東擴，一直東擴到了俄羅斯的門口，這是今天烏克蘭爆發戰爭最核心的關鍵的理由。」

所謂「當年北約答應了俄羅斯，北約不東擴。」此說完全出自杜撰。首先是俄羅斯總統普廷的杜撰、然後是中共宣傳口的杜撰，然後才是鄭麗文的抄襲式杜撰。歷史真相：針對德國的統一，西方曾向前蘇聯領袖戈巴契夫口頭保證：「不會把北約的軍事存在擴大到前東德領土」，目的是換取蘇聯同意德國統一並留在北約。北約做到了這一點，至今遵守這一口頭承諾。但北約從未有過「不擴張到其他東歐國家」的承諾，不僅沒有口頭的，更沒有書面的、具有約束力的任何這類承諾。直到普廷上台，他才獨家憑空杜撰了「北約對俄羅斯承諾不東擴」的天大謊言。另外，聯合國憲章和國際常識是：任何主權國家都有加入任何國際聯盟的自由和權利。

鄭麗文鸚鵡學舌、邯鄲學步、東施效顰，反應的恰恰是她歷史知識的蒼白和空白、以及對聯合國憲章和國際事務的粗陋無知。

俄羅斯入侵烏克蘭之後，嚇壞諸國，直接導致瑞典和芬蘭也先後加入了北約。依照鄭麗文的邏輯，這更加逼近了俄羅斯的家門口。她此處的潛台詞，莫非是：接下來，俄羅斯更有充足和正當理由入侵瑞典和芬蘭！如此為俄羅斯擴大侵略張目、煽火，不知俄羅斯是否吃得消？普廷該感謝她呢？還是認為她的激將法，是要把普廷放到爐火上烤？

鄭麗文認為台灣國防預算超過三％已經太多了，「全世界哪個國家，願意把GDP的五％花在國防預算上？」其實，針對她這句反問，很直接很簡單的回答就是：中國就很願意把GDP的五％花在國防預算上。中共每年公佈的軍費增加，先是兩位數（大於十％），但因過於刺激，近年公佈為接近十％的個位數。但國際上都知道，中共公佈的軍費開支和軍費增加，只是其表面數字，與其實際數字相差甚遠，比如軍事研發、軍備採購、加速擴充飛彈和核彈產量、以及太空軍事開發等天價費用等都沒有計算在內。中共的准軍事開支，如冒充漁民的海上民兵、號稱民兵的國內准軍事部隊所花費用，也都沒有計算在內。中共表面上聲稱其軍事開支佔GDP約二％，但實際軍事開支是個無底洞，遠高於五％。

鄭麗文接著說：「若台海能透過非軍事方式化解，讓關係正常化，讓兩岸和解，就不必把錢花在軍備上，寧可把錢投入健保、長照和教育。」鄭麗文這段話，是在勸告賴清德和民進黨嗎？更像是在勸告習近平和共產黨？中南海或震怒：好大的膽子！

統派團體「台灣地區政治受難人互助會」主辦「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，鄭麗文出席，追思名單和畫像中公然出現共諜吳石，並用上「願沉默的榮耀，不再沉默」的表述，直接抄襲中共近期炮製的統戰電視劇《沉默的榮耀》（以吳石為主角），露骨呼應，社會輿論譁然！鄭麗文假裝事先不知情。此處，她的潛台詞是：我紀念共產黨間諜，就要像共產黨一樣，公開說假話，裝蒜！

筆者順便提醒這些統派，「白色恐怖」原是黨外人士和民進黨（本土派）的用語；「秋祭」、「慰靈」，出自日本的用語。統派是否終於進化到這種程度：承認本土派或日本才是台灣正統？

鄭麗文說：「我們不會是第二個香港，我們本來就不是香港，所以我們也不會成為第二個香港，這不會是問題。」鄭麗文的邏輯很簡單：儘管都淪於共產黨鐵蹄統治，但廣州不會是第二個上海，我們（廣州）本來就不是上海，所以我們（廣州）也不會成為第二個上海，這不會是問題。她的潛台詞：將來，遭共產黨吞併後，台灣與香港的差別，就如廣州跟上海的差別。

鄭麗文又說：「至少我知道他沒有要把我們變成第二個香港，所以這個問題並不存在。」奇了！你鄭麗文怎麼知道「他沒有要…」難道他跟你吹過枕邊風？此處，鄭麗文的潛台詞或是：我密會過習近平，你們不知道吧？

鄭麗文宣稱，在她的國民黨主席任內，她「要讓全台灣每一個人，都可以自信且大聲地說「我是中國人」。」全台灣每一個人？怎樣才能做到如此的輿論一律和眾口一詞呢？鄭麗文的潛台詞很清楚：投降中共，臣服於一黨專政，看你說不說？你不說，也得強迫你說。有人說她是投降派，要把國民黨變成「投降黨」。果然？

