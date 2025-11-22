自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》反共變舔共 國民黨對不起這位先生

2025/11/22 05:30

◎ 張經偉

近期，日本大幅加強抗中力道。然而，日本民眾可沒對高市早苗責難，或說出「要抗中，就別用日圓」的話。

這裡要談新版的一萬圓日幣，人物頭像已從福澤諭吉換成澀澤榮一。澀澤榮一是位大儒，其經典著作《論語與算盤》延續北宋開國宰相趙普「半部《論語》治天下」的精神，開創了現代日本的市場機制。

以國共兩黨的一貫邏輯，必定會聲稱《論語》是中國的、高市等日本人不要忘本云云。但日本社會不曾陷入這種邏輯陷阱，唯獨台灣卻頻頻受此干擾，譬如曾怒嗆「若要把中華文化的根切掉，先拆掉台南孔廟」的立法院長韓國瑜。

韓既言及孔廟，那就來談孔子。

孔子不曾強調魯國、中國或哪國是「祖國」，只要能讓人民安居樂業的，就是孔子的理想國。所以孔子「周遊列國」，旨在尋找可貫徹仁道之國。

台灣、日本的良好治安、生活機能與人身安全保障，當然可以稱之仁道。反觀中共的獨裁鐵幕，活摘器官都可以發生，不仁不義之暴政，當然該對抗它！

國共兩黨對孔子的解讀極其狹隘，國民黨著眼於表面化的禮教，是為以「無禮」、「沒大沒小」云云，叫批評自己的人們閉嘴；中共就更不用說了，「孔子學院」目的竟是對列國發動諜戰。

於此得出結論，國民黨反共變舔共，對不起蔣介石，也對不起孔子。往後「韓國瑜們」要再用台南孔廟等等指責台人抗中「忘本」之前，該先思考：為何日本可以友美台抗中共，同時也能使用著澀澤榮一頭像的日圓。

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

