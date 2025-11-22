自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》解套中配參政權 等於為中國解放台灣開大門

2025/11/22 05:30

◎ 洪昱睿

國民黨立院黨團擬將提案修改「國籍法」，為中國籍配偶「參政權」問題設計解套，讓中配參政權脫離「國籍法」的規範，轉而適用「兩岸人民關係條例」。這簡直是荒唐到了極點，世界上有哪個國家的在野黨，會提出「敵對勢力國家」人民在自己國家從政如此「解放」的修法！

法律要與時俱進，配合時代與社會的變遷，但絕不是這樣子胡搞。想在一個國家擔任公職，首要條件就是不得擁有雙重國籍，否則國民如何確信其所效忠的是哪個國家？事實上參選總統也不能擁有外國永久居留權，去年總統大選，原擬搭配鴻海集團創辦人郭台銘、競選副總統的賴佩霞女士，不就因而放棄了美國國籍及永久居留權嗎？

國民黨是否故意忘記前立委李慶安的雙重國籍事件？連立委都不可有雙重國籍了，難道之後要連選總統都不必再查核這些項目了嗎？總統府資政謝長廷二〇〇八年參選總統，只因曾在日本留學，也被查過有沒有日本國籍或永久居留權，後來證實沒有。反觀國民黨籍前總統馬英九，原先具有美國永久居留權，其聲稱已經放棄，但始終拿不出證明。

美國對於參選總統也有嚴格的標準，必須出生在美國屬地，所以出生奧地利的前加州州長阿諾無法參選總統，特斯拉執行長馬斯克也無法參選總統。

問一般社會大眾，中國與台灣是什麼關係？十之八九會說是一邊一國，何況中國從未放棄以武力併吞台灣，面對武力威脅，賴清德總統才會定位中國為「境外敵對勢力」。在如此時空、環境、背景下；國民黨居然敢提出這種挑戰台灣人民的法案？

這種荒謬法案一旦通過，那不只是「解套」中配參政權，更是為中國「解放」台灣開了山海關！

（作者是語文工作者）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書