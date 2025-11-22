自由廣場》解套中配參政權 等於為中國解放台灣開大門

◎ 洪昱睿

國民黨立院黨團擬將提案修改「國籍法」，為中國籍配偶「參政權」問題設計解套，讓中配參政權脫離「國籍法」的規範，轉而適用「兩岸人民關係條例」。這簡直是荒唐到了極點，世界上有哪個國家的在野黨，會提出「敵對勢力國家」人民在自己國家從政如此「解放」的修法！

法律要與時俱進，配合時代與社會的變遷，但絕不是這樣子胡搞。想在一個國家擔任公職，首要條件就是不得擁有雙重國籍，否則國民如何確信其所效忠的是哪個國家？事實上參選總統也不能擁有外國永久居留權，去年總統大選，原擬搭配鴻海集團創辦人郭台銘、競選副總統的賴佩霞女士，不就因而放棄了美國國籍及永久居留權嗎？

國民黨是否故意忘記前立委李慶安的雙重國籍事件？連立委都不可有雙重國籍了，難道之後要連選總統都不必再查核這些項目了嗎？總統府資政謝長廷二〇〇八年參選總統，只因曾在日本留學，也被查過有沒有日本國籍或永久居留權，後來證實沒有。反觀國民黨籍前總統馬英九，原先具有美國永久居留權，其聲稱已經放棄，但始終拿不出證明。

美國對於參選總統也有嚴格的標準，必須出生在美國屬地，所以出生奧地利的前加州州長阿諾無法參選總統，特斯拉執行長馬斯克也無法參選總統。

問一般社會大眾，中國與台灣是什麼關係？十之八九會說是一邊一國，何況中國從未放棄以武力併吞台灣，面對武力威脅，賴清德總統才會定位中國為「境外敵對勢力」。在如此時空、環境、背景下；國民黨居然敢提出這種挑戰台灣人民的法案？

這種荒謬法案一旦通過，那不只是「解套」中配參政權，更是為中國「解放」台灣開了山海關！

（作者是語文工作者）

