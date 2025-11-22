自由廣場》台灣鷹眼的戰略佈局：讓國球成為下一個護國產業

◎ 李姵瑩

台灣鷹眼棒球科技計畫，最近由經濟部產業技術司亮相，背後透露的不僅是技術突破，更是攸關國家未來產業佈局的戰略宣示。這項由行政院推動、總經費五億元的計畫，首度將運動科技的研發主導權交給經濟部，而非傳統的體育主管機關，明確指出運動不再侷限在教育或文化活動，更是國家戰略核心。台灣鷹眼的精準度小於一公分，直逼美職系統，象徵科技島與棒球魂的完美結合，也讓運動與產業的交集首次形成實質成果。

這個戰略的必要性，從傳奇球星張泰山的一句話就能感受到：過去教練總叫球員「出力打、打就對了」，道出台灣體育長年以來的直覺式運作，與科學化訓練有所落差。當今職業競技已是一場數據戰爭，勝負取決於細節掌握。然而，台灣卻長期將ICT（資通訊)產業的技術優勢與運動場域隔開，兩者平行而未交匯。經濟部的介入，正是要扮演「轉譯者」角色，將AI與智慧感測技術引入國球，完成技術轉化與產業化。

然而，台灣鷹眼的價值不能僅止於解決好球帶爭議或職業賽場應用。若僅此而止，五億元預算只是買到昂貴工具，無法真正創造產業。其真正潛力在於數據商業化與訓練普及化：一方面，它能提升轉播科技，增強球迷黏著度；另一方面，它能普及到基層球隊，讓科技不再是少數職業隊伍的專屬資源。計畫已協助偏鄉紅葉少棒導入科學化訓練，這是建立從基層到頂尖的垂直整合數據庫的重要一步，但從樣板到普及，仍有漫長距離。教練階層是否具備解讀數據、轉化為訓練菜單的能力？基層球隊是否願意採用？這些都決定科技是否能真正轉化為國家戰略資產。

台灣若想讓國球成為護國產業，必須正視三大挑戰：一，產業鏈整合不足，科技、教育與市場尚未形成完整生態；二，基層教育與專業能力有限，數據化工具若無人懂用，僅是昂貴展示品；三，政策與長期規劃缺位，研發只是起點，後續的教育、服務、數據管理及市場拓展同樣不可或缺。

經濟部預期透過此計畫促成企業投資約三十億元、衍生產值七十五億元。五億元不是補助，而是點火，它必須點燃一個全新的運動科技生態，從台灣鷹眼出發，延伸到室內騎乘訓練、高爾夫等其他優勢項目，將台灣ICT的技術轉化為全球運動市場的競爭力。這是一場從科技導向到產業化的戰略賽跑，若無制度支撐與教育普及，再尖端的技術也可能淪為孤立的展示品。

台灣鷹眼的成功，應讓我們反思：國球不只是文化符號，更可以成為下一個護國產業，但唯有科技精準、制度精準、策略精準，才能將數據、教育與產業鏈整合起來，真正轉化為國家戰略資產。否則，台灣再強的技術，也可能只是短暫的噱頭，而非穩固的國家力量。

（作者從事科技業）

