自由廣場》「日本有事」即「台灣有事」／此刻不挺日本扇貝 更待何時？

2025/11/22 05:30

◎ 王輝生

中國在十九日突然以「日本未提供放射性資料」為由，暫停日本水產品進口，讓剛首次啟運赴中的北海道扇貝，面臨被拒收命運。這並非技術問題，而是又一次赤裸裸的政治報復。中國把經濟當作武器已非首次，日本遭遇的一切，台灣並不陌生。

二〇二一年，中國趁台灣鳳梨豐收之際，突襲宣布暫停進口，意圖製造台灣內部混亂，讓農民因受創而怪罪政府。但北京萬萬沒料到，台灣真正的朋友日本在關鍵時刻挺身而出。

那一年的三月十一日，正值東日本大地震十週年。十多年來銘記台灣熱血賑災情誼的日本民眾，紛紛解囊以行動回報台灣，短短幾天，訂購台灣鳳梨的訂單飆到前一整年的三倍。即使身處淡季氣候寒冷，日本民眾依然一箱箱搶購台灣鳳梨；相形之下，只有半價的菲律賓鳳梨則乏人問津。日本沒有高唱口號，而是以真情和行動告訴台灣人「你們絕不孤單」。

日本如今遭遇的處境，與台灣當年如出一轍。高市早苗首相在國會答覆議員「台灣有事即日本有事」，只是反映地緣政治的現實，然而中國卻頻頻報復，甚至拿水產品當作施壓武器。

美國駐日大使葛拉斯馬上以「抵制日本海鮮太荒謬」公開聲援，稱北海道扇貝為「完美的開胃菜」，並直指中國行徑是「典型的經濟脅迫，我們全力支持高市首相」，美方迅速表態，表明「日美同盟」的堅若磐石，也讓中共的戰狼操作再度攤在全球民眾眼前。

台灣與日本，不僅是鄰國，更是命運共同體，安倍晉三所言「台灣有事就是日本有事」是鐵錚錚的地緣真相，高市只因重述這句實話，就招致中國藉旅遊、影視、經貿等全面打壓，台灣熟悉的套路，如今落在日本身上。

患難見真情，當年在台灣最需要的時刻，日本人義無反顧幫助台灣農民解除「鳳梨之憂」，如今日本漁民遭遇同樣壓力，高市首相因挺台而橫遭「死亡威脅」，一向禮尚往來的台灣人民豈能視若無賭？「日本有事」就是「台灣有事」，此時不挺日本扇貝，更待何時？

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長京都大學醫學博士）

