社論》台海和平穩定 先祛除「中國病」

2025/11/21 05:30

美川普總統第二任期首波對台軍售，台美安全關係強化，國內在野浮現掣肘，還與中國批評口徑相符，甚至指責不利於兩岸和平，這明顯是犯典型的「中國病」。（路透檔案照）美川普總統第二任期首波對台軍售，台美安全關係強化，國內在野浮現掣肘，還與中國批評口徑相符，甚至指責不利於兩岸和平，這明顯是犯典型的「中國病」。（路透檔案照）

美國政府十三日公布川普總統第二任期首波對台軍售，內容涵蓋F-16、C-130和IDF戰機等零附件，總金額約三億三千萬美元。外界認為美方以具體行動打破「疑美論」，更加鞏固台美安全合作及盟友協防意願。美台商業協會會長韓儒伯也說，預期未來十二個月內美國對台軍售總額可望創下新高。這所指的主要是賴政府預計提出逾兆元軍事特別預算案，台灣可藉此迅速提升不對稱戰力，以因應中國威脅。不過，台美安全關係強化，國內在野浮現掣肘，還與中國批評口徑相符，甚至指責不利於兩岸和平，這明顯是犯典型的「中國病」。

美國維持對台軍售，中國國台辦將矛頭對向民進黨政府，抨擊甘當美國軍火商的「提款機」，是自取滅亡。國內政論節目或媒體社群，不時出現相似敘事。國民黨主席鄭麗文接受德國之聲訪問，為反對賴清德總統宣示未來將提升國防預算至GDP五％時，用同樣邏輯說：「我們並沒有一個金雞母，也沒有一個印鈔機」。鄭嘴稱要「台海無事」，卻把我們強化自我防衛，扭曲成在與中共進行「軍備競賽」，形同自我繳械。藍白兩黨現掌控國會多數，繼續強推爭議議案，並挖走中央財政分配量能，讓執政者更捉襟見肘。而且，一旦未按藍白的強索，即能藉機炒作政府寧把錢花在軍事，也不願投入其他領域。再以美國是台灣主要軍購對象，也可加以鼓譟「疑美論」，打擊台美互動。外界懷疑，這是用迂迴方式阻礙台灣國防實力的提升。

近期藍白兩黨二度惡修財劃法，財政部長莊翠雲示警說，這次要求中央再釋出二六四六億元，加上明年度總預算已舉借二九九二億元，總計五三六八億元，超過「公債法」債務流量上限十五％。立委詢問是否衝擊建軍計畫時，莊明確說，「中央施政的量能一定會受影響的」。行政院長卓榮泰更說，編不出預算、無法執行。藍白或不在乎是否難以施政乃至癱瘓政府，反而經由這些亂政之舉，讓民眾對台灣民主效能產生懷疑。國內政局紛亂，中國另加大力道封鎖與打壓台灣的國際連結空間，內外夾擊，頗有隔海唱和。鄭麗文納進連戰、馬英九等人馬形成領導結構，黨副主席銜命赴中同譜一中，還放話重回「馬英九的兩岸路線」。然而，這條親中、媚中之路，和平是假象，我們在外交、國防等片面休兵，敵進我退，正是導致台海嚴重失衡的一大轉折。

在對外關係，賴政府近期積極達陣。副總統蕭美琴成功前往歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」活動發表演說，為重大突破。此外，前總統蔡英文赴德國柏林演說；前副總統陳建仁訪梵諦岡助力穩固邦交；外交部長林佳龍造訪歐洲多國，其中波蘭與奧地利，還是中國外長王毅前腳剛走不久，即順利入境。這些點滴進程，說明賴政府更推動台灣走向國際，歐洲國家愈來愈重視與我們實質合作，且對中國暗助俄羅斯持續入侵烏克蘭的戰事，深感威脅，而讓歐洲與台灣等印太國家有更多連結。但藍白政黨，則加以揶揄，對蕭副總統能獲歐盟執委會、比利時政府等同意造訪布魯塞爾，譏諷「只是借個場地辦活動」。然而，如果沒有任何成績，中國外交部門又怎麼會說「強烈憤慨」。說到底，不能拍手，只能唱衰，生怕惹北京不高興，這就是又犯了「中國病」。

日本首相高市早苗表示，若台海爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這是國際社會普遍認知，中國卻蓄意升高日中緊張，戰狼外交官揚言「斬首」，發動經濟脅迫，並在黃海軍演等進行一系列「複合式威脅」。中國一貫施壓手法，台灣等民主國家都遇過，並為此尋求避險。日本經濟安全保障大臣小野田紀美也認為，「對於一個只要遇到不滿就會立刻採取經濟手段威嚇的國家過度依賴，是一種風險」。說明日台共同感受強烈。北京生事，友盟最該做的，是彼此奧援。但在野政客與統媒，一味指責日方，全然附和中共。中國在台代理人馬英九更批日本是「軍國主義的復辟」。這與中共官宣幾無二致，還被中方拿來操作對日散播「台灣社會不滿高市」，挑撥台日關係。現在國民黨領導層居然要重返馬路線，豈非請鬼拿藥單，使台灣更陷危機。中共是挑釁者、加害者，卻倒過來為其講話，反控受害一方。這樣的「中國病」，多出了「斯德哥爾摩症候群」，症狀還真的蠻嚴重。

