自由廣場》團結才能對抗脅迫

◎ 陳唐山

最近有兩則國際矚目的新聞，日本首相高市早苗的國會答詢引來中國外交官的戰狼恐嚇，立法委員沈伯洋被中國發布通緝的安全威脅；兩件事雖不同，威脅則無二致，顯示中國正在輸出國內慣用的壓迫手段，變成製造國際社會不安的源頭。

高市早苗答覆「台灣有事」的質詢時表示，中國若採取武力行動，可能構成日本行使集體自衛權的「存立危機事態」，中國駐大阪總領事薛劍揚言「砍頭」，引發軒然大波。日本抗議，中方非但置之不理，反而持續升高戰狼狂嚎的對立姿態；這種外交官的脅迫言論，宛如放話要對台灣人進行「再教育」的前中國駐法大使盧沙野一般，儘管無視人權，照樣穩坐其位，可見戰狼行徑不是外交官個人的突兀舉動，而是中國政府集體意志的展現。

重慶市公安局藉「分裂國家罪」偵辦立委沈伯洋，央視還大幅報導他的「罪證」，揚言透過國際刑警組織進行全球追捕。針對沒有司法管轄權的對象發布通緝固然荒謬，卻顯露十足的中國特色，因中國在海外設立許多執行跨境鎮壓的祕密警察站，兩年前被美國政府破獲起訴，但各國仍時聞類似新聞，顯示中國完全不在乎國際社會觀感，只求打擊異己，淪為國際笑柄也在所不惜。

沈伯洋的遭遇並非孤例，而是恐嚇計畫的一環。今年，中國公安兩度公布我國資通電軍人員和心戰大隊的個資，發布懸賞通緝；「自由通訊傳播協會」廿三日將辦「看不見的長臂」座談會，邀請台大政治系名譽教授明居正、人權工作者李明者等人與談，不料狂徒留言「敢辦這個座談就扔汽油彈、砍人」，顯現全方位脅迫的操作脈絡。中國就是意圖透過公然恐嚇的心理壓力迫使台灣人自我限縮，選擇趨向中共認可的政治態度，進而從社會內部瓦解台灣心防。

我們面臨的迫切危機就是步步進逼的壓迫，若默許它常態化，就像中國軍機跨越海峽中線後形成繞島飛行的狀態，他們必然進一步壓縮我們的生存空間，只要你身在台灣，任誰都無法置身事外，我們唯一的自救途徑只有「團結」！

（作者為前外交部長）

