自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》日本撐住中國壓力 台灣也要站直

2025/11/21 05:30

◎ 陳清雲

日本首相高市早苗一句「台灣有事」，北京立刻祭出旅遊警示、勸退留學生、再到暫停日本水產品、牛肉磋商，戰狼外交、經濟施壓一起上。但日本社會的反應卻很不一樣：政府冷靜應對，執政與在野多數堅持立場，高市內閣支持度不跌反升，日本漁民也把焦點放在「怎麼降低對中國市場依賴」，而不是逼政府道歉。這種穩健與自信，其實正是台灣最需要學的東西。

台灣對中國經濟施壓並不陌生：從鳳梨、石斑，到觀光、中客，我們一次又一次被「經濟恐嚇」牽著走。每當北京關一扇門，國內就有人要政府「低頭求和」、業者上街要救命；但很少有人真正問：為什麼我們會把命脈綁在一個動不動就拿市場當武器的政權身上？日本現在在做的事，其實很簡單：承認風險、調整結構、分散市場，用實力說話，而不是低聲下氣求生存。

台灣主權本來就不是討來的，而是靠人民意志與國防實力守來的。面對中國壓力，我們當然要強化國防、備戰但不求戰，爭取更多像日本這樣的民主盟友，在外交上台日共好、台美日合作，把「台灣有事就是區域有事」變成現實的嚇阻力量。但更關鍵的是，我們自己要先站直：不要再為一點訂單、幾班包機，就把原則、尊嚴和安全感打折出售。

日本這次面對中國的強硬，很可能是一場長期戰。台灣看在眼裡，不能只在網路上按讚叫好，更要從根本調整：政府要有減少對中國依賴的產業與貿易策略，企業要有把雞蛋分散到不同籃子的風險意識，社會要有「賺錢可以靈活，但姿態不必卑屈」的共識。

真正能讓台灣站穩的，不是他人的援手，而是我們自己的自立自強。面對外部壓力，台灣要的不是逢壓即退，而是無畏橫逆、挺直腰桿的底氣。當我們具備這樣的集體心態與結構調整，中國的經濟施壓，就不再是把我們壓趴在地，而會反而推著台灣走向更成熟、更挺直的民主國家。

（作者是前立法院法制局局長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書