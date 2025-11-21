自由廣場》日本撐住中國壓力 台灣也要站直

◎ 陳清雲

日本首相高市早苗一句「台灣有事」，北京立刻祭出旅遊警示、勸退留學生、再到暫停日本水產品、牛肉磋商，戰狼外交、經濟施壓一起上。但日本社會的反應卻很不一樣：政府冷靜應對，執政與在野多數堅持立場，高市內閣支持度不跌反升，日本漁民也把焦點放在「怎麼降低對中國市場依賴」，而不是逼政府道歉。這種穩健與自信，其實正是台灣最需要學的東西。

台灣對中國經濟施壓並不陌生：從鳳梨、石斑，到觀光、中客，我們一次又一次被「經濟恐嚇」牽著走。每當北京關一扇門，國內就有人要政府「低頭求和」、業者上街要救命；但很少有人真正問：為什麼我們會把命脈綁在一個動不動就拿市場當武器的政權身上？日本現在在做的事，其實很簡單：承認風險、調整結構、分散市場，用實力說話，而不是低聲下氣求生存。

台灣主權本來就不是討來的，而是靠人民意志與國防實力守來的。面對中國壓力，我們當然要強化國防、備戰但不求戰，爭取更多像日本這樣的民主盟友，在外交上台日共好、台美日合作，把「台灣有事就是區域有事」變成現實的嚇阻力量。但更關鍵的是，我們自己要先站直：不要再為一點訂單、幾班包機，就把原則、尊嚴和安全感打折出售。

日本這次面對中國的強硬，很可能是一場長期戰。台灣看在眼裡，不能只在網路上按讚叫好，更要從根本調整：政府要有減少對中國依賴的產業與貿易策略，企業要有把雞蛋分散到不同籃子的風險意識，社會要有「賺錢可以靈活，但姿態不必卑屈」的共識。

真正能讓台灣站穩的，不是他人的援手，而是我們自己的自立自強。面對外部壓力，台灣要的不是逢壓即退，而是無畏橫逆、挺直腰桿的底氣。當我們具備這樣的集體心態與結構調整，中國的經濟施壓，就不再是把我們壓趴在地，而會反而推著台灣走向更成熟、更挺直的民主國家。

（作者是前立法院法制局局長）

