自由廣場》國民黨明天應追思黃百韜

◎ 楊浩民

十一月二十二日是黃百韜將軍殉國紀念日。一九四八年的這一天，正在打徐蚌會戰的黃將軍被共軍圍困於碾莊，彈盡援絕之下自殺殉國。不久後的一九四九年一月十日，邱清泉將軍也在陳官莊被圍困，飢寒交迫，突圍失敗而壯烈成仁。筆者敢說，現在的國民黨根本沒人記得這兩個日子，該黨主席去追思共諜吳石，可有人紀念真正為捍衛中華民國而捐軀的黃百韜？

之前台灣大概沒幾個人知道吳石何許人也，完全是鄭麗文使他聲名大噪的。被共諜害死的國軍將士很多，比較早殉國的名將張靈甫也是其中之一。蔣介石對共諜深惡痛絕，現在的國民黨卻敵我不分而且親共，還有人替鄭麗文辯護說「民進黨政府也在養共諜」，企圖混淆視聽。民進黨政府是在不知情的狀況下被共諜潛伏，而國民黨則是明知其為共產黨「烈士」的情況下去追悼，又褻瀆真正的白色恐怖冤死者，兩者豈能混為一談？蔣介石身邊匪諜多的是，照國民黨的邏輯豈不是變成蔣介石養匪諜？如果未來國民黨重返執政，是不是要把忠烈祠裡的國軍將士靈位掃地出門，改祭祀共軍共諜？

台灣現在最可怕的是：有人只因為討厭民進黨居然寧願台灣被共產黨併吞，這真是置子孫於水火。大家須認清，國家安全重於一切，要確保我們的自由民主生活方式和社會制度永續長存，就不能因為小惠而支持親共政黨。軍公教界的朋友們，說要捍衛中華民國的國民黨這一班人，實際上已和共產黨一鼻孔出氣，要削弱台灣的國防力量（鄭麗文已經說了，反對提高國防預算）以便向共產黨投降。美其名曰「和平協議」，實際上等於廢紙，蔣經國說得清清楚楚「與共產黨談判等於自殺」，幾十年前的人如果相信共產黨是因為不了解它的邪惡，現在的人如果還相信共產黨，就是白癡了。

（作者是公務員）

