評論 > 投書

自由廣場》寒假別成失聯名單 中共統戰滲透的安全危機

2025/11/21 05:30

◎ 楊智強

根據陸委會公布最新資訊，二〇二五年前十月，台灣赴中國大陸後失聯、遭拘留、被盤查或限制人身自由的人數達一百七十八人，較去年暴增三倍以上。另一方面台灣大學生下個月將迎來史上最長寒假，受惠於部分大學實施的「一學期十六週制」前所未有的長假，卻被中共統戰組織瞄準為獵取台灣青年的絕佳時機。​

中共透過與統戰部、國台辦合作的民間組織，以遠低於行情的超低價吸引大學生赴中交流，甚至有八天行程只要四千元。這些行程表面為「文化交流」、「青年論壇」或「假期旅遊」，實則進行精心設計的政治洗腦。參與者需填寫社群媒體帳號、校園職位、對兩岸關係的看法等詳細資訊，這是中共進行人才篩選與政治評估的手段。國際研究指出，歷來已有數萬名台灣學生參與類似計劃，部分行程被安排在受控制的校園環境中接受民族主義訊息教育，實際上是中共在進行人才篩選與政治傾向評估，為日後的統戰工作預留伏筆。

讀者必須認知的殘酷現實是，赴中「交流」不只涉及政治統戰，更涉及生命安全。《國有器官》揭露中國器官移植市場的運作方式、器官來源不明的問題。聯合國、美國國務院與多國議會已確認，中共進行大規模強制器官摘取。在沒有司法保障的中共司法體系中，個人意願與生命安全將被完全無視。這正是為什麼我們必須對這些「便宜到不行」的交流團，保持高度警覺。

今年三月，傅崐萁赴港隨行的五十六歲陳姓旅遊業者在入境香港時遭逮捕，指控涉及多年前洗錢案。她「行李未領就被抓」，傅崐萁事後表示「從未認識」她。此案證明一旦踏入中共控制的地域，人身安全與法律保障瞬間消失，過往案件隨時被啟動追溯。

教育部近期發函各大學，提醒師生勿參加中國統戰活動。強調兩岸交流應基於「相互尊重」與遵守法規的原則。各大專院校應將警告化為行動，進行資訊素養教育、建立赴中交流登記機制、提供替代性國際交流、加強與家長溝通、對返台學生進行心理輔導。​

台灣珍貴之處在於自由民主與尊重人權，當中共利用超長寒假進行統戰滲透，每位家長都必須成為守護者。我們要讓大學生明白，一次「低價交流」可能帶來統戰名單納編、人身自由受限甚至安全威脅等多重危機。唯有透過教育與警覺，才能確保台灣未來世代不成為中共統戰與人權侵犯的俘虜，守護我們的民主制度與生命尊嚴。

（作者是教育部中央教師申訴評議委員）

