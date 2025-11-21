自由電子報
自由廣場》財政滅國荒唐法案／總統不可公布 院長切莫副署

2025/11/21 05:30

◎ 羅承宗

行政院院會廿日通過院版財劃法修正草案。這個舉動，意義非凡。因為距離行政院「上次」提出院版財劃法修正案，已超過十三個年頭了。

回顧過去二十年，地方財政面臨「自有財源偏低、支出結構僵化與債務負擔沈重」等諸多困境，嚴重影響地方施政推動。年久失修的財劃法，早已不堪負荷，亟待透過通盤的法制調整，藉以合理中央政府重新劃分財源，以解決地方財政問題。只是惋惜的是，本世紀兩黨輪流完全執政的這十六年裡，財劃法修正淪為了「只有口號、沒有行動」的政治芭樂票。

在野黨於第十一屆立法院連續主導兩次的財劃法修正，有其歷史背景。立法院固然把財劃法修得天殘地缺，粗劣不堪。但行政院誤判政局，直到二〇二四年初還堅決抱持不修法的保守顢頇立場，也是讓人浩嘆。

今天這個遲到了十三年的院版財劃法修正案，縱使完美無瑕，一旦送進立院，在目前高度對立的政治氣氛下，觸礁可能性甚高。於是乎，當前討論的癥結已非院版草案如何如何，而是對於立院於本月十四日已三讀通過的財劃法再修正案，府院該如何妥適對處的財政憲法難題。

筆者於二〇〇九年曾發表〈將錯就錯的總統？：再訪總統拒絕公布法律權〉的論文，旨在探索在我國憲政體制下，總統拒絕公布法律的合憲性。只是當去年立法院與行政院紛爭漸趨擴大之際，這種見解依舊被當成嗤之以鼻的異端見解看待。豈料不過歷經數月，局勢丕變。尤其在憲法法院法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽等三人組消極停擺憲法法院的困局下，憲政體制上僅能仰賴行政權單兵作戰，自立扭轉局勢。

要之，立法院主導的財劃法是朝修惡方向展開，不僅破壞我國財政垂直分權甚鉅，造成各地方政府富者越富的資源措置偏差，更嚴重的是破壞整體財政紀律，逼中央政府要鉅額舉債度日，貽害後代。針對這種幾近「財政滅國」的荒唐法案，筆者的呼籲很簡單，敦促「總統不可公布、院長切莫副署」。

（作者是高科大科法所教授）

