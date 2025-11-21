自由電子報
自由廣場》閣揆不副署違憲惡法／立院不敢倒閣即證閣揆護憲正當

2025/11/21 05:30

◎ 黃帝穎

藍白突襲式通過國民黨團版「財劃法」，不經討論逕付二讀，不僅違反程序正義，更加深「水平分配不公、垂直劃分不公」問題，且舉債額度違反公債法，將導致政府被迫編出違法預算。尤其甚者，藍白提「反年改法案」，違背世代正義，更不符大法官釋字第七八一號解釋、釋字第七八二號解釋、釋字第七八三號解釋意旨。

但藍白以「憲訴法」修惡及二度全面封殺大法官人事等手段癱瘓憲法法庭，目前已無大法官審查制衡「違憲惡法」，全球民主國家中，台灣是唯一失去大法官守護民主憲政功能的國家！這是台灣民主憲政的空前危機。

在民主世界中，守護民主憲政不只是大法官的權責，更是全體憲政機關的共同責任，值憲法法庭遭癱瘓之際，台灣的行政機關更須承擔起守護民主憲政的憲法義務，行政院長不副署違憲惡法，立院通過的「違憲惡法」未經閣揆副署將不生效力，而立院仍有制衡政院的憲法機制，就是依據「憲法增修條文」第三條第二項第三款，立院有權對行政院長提出不信任案，此事的關鍵重點在於，立法院如果不敢對閣揆提出不信任案，即代表行政院「守護民主憲政」完全具有憲法正當性。

關於年金改革，大法官解釋宣告「年改合憲」有三大重要理由，一、世代正義即「因應人口結構老化退撫給與持續增加之費用，多由少子化後之下一世代負荷之情形」、二、「降低政府因補貼之財務負擔」及三、「延緩政府培育人才提早流失」。明顯可見藍白提案「反年改」，根本違反世代正義、徒增政府財務負擔、無助延緩政府人才流失，完全牴觸年改合憲三大重要理由。

如同藍白的「財劃法」修惡，一旦藍白「反年改」的違憲惡法被強闖通過，行政院長為守護民主憲政而不予副署，讓違憲惡法不生效力，即具有正當性。依據憲法增修條文，立法院有權對拒絕副署的行政院長提不信任案，但若國會不敢提倒閣，即證明閣揆不副署違憲惡法具憲法正當性。

（作者是律師、台灣國家聯盟決策委員、台灣永社副理事長）

