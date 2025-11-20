自由電子報
社論》又啟動民族主義提款機了

2025/11/20 05:30

北京借題發揮，對高市內閣全面出擊，美國駐日大使葛拉斯十分直白，他反批薛劍是一隻未被訓練的小狗、胡錫進無法分辨外交與挑釁的差異。圖為日相高市早苗。（法新社檔案照）北京借題發揮，對高市內閣全面出擊，美國駐日大使葛拉斯十分直白，他反批薛劍是一隻未被訓練的小狗、胡錫進無法分辨外交與挑釁的差異。圖為日相高市早苗。（法新社檔案照）

北京借題發揮，對高市內閣全面出擊，關鍵詞是「向台獨勢力發出嚴重錯誤信號」。反日，反台獨，一石兩鳥。此事涉及美國，北京彷彿佯裝不知。倒是，美國駐日大使葛拉斯十分直白，他反批薛劍是一隻未被訓練的小狗、胡錫進無法分辨外交與挑釁的差異。再則表示，「感覺聖誕節提前到了」，他點名中國駐日大使、駐大阪總領事「非常感謝你們為進一步深化美日深厚友誼所做的貢獻。」輕描淡寫，點出美國不是局外人。

自外界視角以觀，北京每天出台反制措施，一次把油門踩到底，不外乎：一，北京阻斷高市首相之路未果，但仍希望縮短她的任期。二，美日高峰會，川普、高市相見歡。日中高峰會，高市提出北京芒刺在背的問題。三，「台灣有事」的主張，自衛隊付諸行動，北京武統台灣風險驟增。四，中國高層內部矛盾發酵中，經濟民生惡化滋生社會不滿，又是需要民族主義救援的季節。五，驗收國民黨主席選舉後，台灣朝野對北京施壓日本的反應。六，測試川普給高市形同空白支票的力挺，會以什麼方式兌現。但一來，「斬首」狂吠連日本親中派也難以聲援，高市支持度立即上升，宛如草船借箭。二來，中國高層鬥爭甚囂塵上，外交、國防不知到底誰當家，仇日論調瞬間拉高，反令人聯想不內鬥加劇。三來，美日政府對中鷹派當政，中國戰狼討不到便宜。以故，高市大可以靜制動，讓北京自曝挑釁角色。事發至今，高市矢口不收回發言，大家倒想看北京如何「降key」（降調）。

四中全會之後，APEC川習高峰會，中國對美關係由緊張而緩解。反觀中日關係，卻往惡化方向下墜。高市二度鄭重官宣，與台灣總統府資政林信義暢談，已令北京眼紅。沒幾天，又在眾議院對「台灣有事」暢所欲言。結果，戰狼式的反彈，本在意料之中，意料之外的是，大阪的「戰狼總領事」，竟然在駐地國發文恫嚇「斬首」地主國首相！這是個人行為嗎？從後續發展判斷，反而可視為北京有計劃行動的開始，而外界起初誤以為的「孤狼外交恐怖攻擊」，其實是「戰狼外交總攻擊」的發起號角！現任中國外交部長，駐日大使起家的王毅，一種猜測是對日工作失敗，因此展現激烈言行，以更大的衝突場面，來掩飾自己的領導失敗。另一種猜測是，不論內部外部有何變化，日本是永遠的民族主義提款機，不論習近平仍然掌權或被奪權，對日本硬的更硬才是硬道理。於是，外交部、國防部、國台辦、官媒節節上升，「迎頭痛擊」、「頭破血流」、「槍已上膛」等武打語言也紛紛上場了。甚至，連「若武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險」都出現於解放軍報。比起旅遊警告、黃海實彈射擊、水產禁令等，暴力語言更具爆炸性。

這一回合的中日駁火，令人最為好奇的，不是「台灣有事」相關問題，而是中國的內部問題。痛斥日本，對台殖民情結，重蹈軍國主義覆轍，一副不惜一戰之威風凜凜。但，正在整肅解放軍將領的，不論是習近平或他的對手，恐怕心裡有數吧，至少，也要面對現實，火炮射得太遠，就是嘴炮了。對日本發動攻擊，等於按下美日安保機制的紅鈕。這就形成一種效應，「台灣有事」造成日本存立危機，自衛隊行使集體自衛權，解放軍攻擊自衛隊，美日安保機制啟動。而就在眼前，中共軍委，九上將，戰區司令員，軍種司令，清洗再清洗，領導階層淘空的解放軍，士氣、戰力如何？解放軍的實戰力、即戰力，能讓對手們「頭破血流」嗎？搞不好，中國的對手們，巴不得解放軍在脆弱時刻出手吧。

北京無限上綱，東京不為所動。川普一面說，自己與習近平相處得很好，而要與中國相處得好，唯一的方式就是從強勢的立場出發；另一面，川普宣布第二任首次總價約三‧三億美元的對台軍售案。說與做之間，解釋了川普式的戰略模糊。至於，「如果你（習近平）攻打台灣，我很可能要炸了北京。」如此比高市「台灣有事」發言更具震撼效果之言，似乎從未聽說北京方面說三道四。高市之有恃無恐，恐怕是來自美日高峰會所獲的篤定奧援吧。值得一提的是，北京一片喊殺喊打，中央軍委辦公廳副主任邱楊卻老實說：全軍要勒緊褲腰帶，要過緊日子。中國經濟持續下滑，即使內部維穩不成問題，還有多大硬實力打一場硬戰？正如一首解放軍軍歌所唱的：「說得再多講得再好，衝上戰場見分曉。」更大的遠慮是，自毀國際友好環境，經濟支柱為之動搖，大國崛起之路恐窒礙難行。

