新聞線上》總統應儘速三度提名大法官

藍白兩黨在立法院再次惡修財劃法，把法案當成提款機，惡整行政院，綠營支持者都快「凍未條」了，一邊罵藍白毀憲亂政，掏空國庫，一邊罵賴政府毫無策略，輸到脫褲，鐵桿綠甚至自陷違憲疑義，要求行政院長「不副署」，總統「不公布」三讀法案。僵局難解，恢復憲法法庭的運作是當務之急，賴清德總統應儘速第三度提名大法官，把球丟還給藍白兩黨。

行政、立法、司法三權分立，是憲政主義權力制衡的基本架構，中華民國五權分立體制亦然，豈容放任立法權獨大！國民黨喪失政權八年，在民進黨失去國會多數後進行報復，可以預料。但立法院連續四個會期，在傅崐萁和黃國昌的宰制下，踐踏程序正義，罔顧實體內容，法案和預算審查之粗糙，不堪入目。為了報復，為了權力，立法院長韓國瑜和他的議事幕僚，也成了扼殺國會尊嚴的幫兇。

從第一會期的「國會擴權法案」開始，藍白聯手在國會破壞憲政、杯葛政策、法案和預算。「逕付二讀」加上「多數暴力」，成了韓國瑜和傅黃集團的「血滴子」。為了不讓賴政府有錢買武器，藍白假借地方政府的名義，掏空中央財政，第一次修財劃法挖走約四千億元，第二次修法要逼政府明年增加五六〇〇億元舉債；普發現金逼賴政府吞下去，花了二三五〇億元。他們更假借公教人員名義，停砍年金，將增加國庫撥補四四六〇億元。未來還會繼續巧立名目，目的就是排擠國防預算，弱化台灣防衛，藍委正在自掘墳墓而不自知。

藍委翁曉玲提出的「憲法訴訟法修正案」，更是傷害憲政運作的殺手鐧。憲法本文並未規定大法官人數，憲法增修條文規定大法官十五人，國民大會尊重司法權，並未干預大法官評議的人數。憲訴法修正案設定十人評議的高門檻，本有違憲疑義，行政院和民進黨團都聲請釋憲，孰料蔡宗珍等三大法官竟然在違憲疑義未解之前，草率認定憲訴法修正案有效力，遂了國民黨癱瘓憲法法庭運作的野心。

國會結構和朝野對峙目前無解，等到二〇二八年立委改選，時間太久，恢復憲法法庭的運作最為關鍵，賴總統去年提名張文貞等七位大法官，被藍白蓄意否決，今年提名蔡秋明等七位大法官，一樣通殺。藍白癱瘓憲法法庭的陰謀，路人皆知，賴總統理應儘速第三度提名，如果藍白仍然蓄意否決，癱瘓憲政運作，俗話說「事不過三」，這是最大的容忍限度，政府屆時若強力反制，相信可以獲得國人理解和支持。

