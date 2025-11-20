自由廣場》Cloudflare 大當機暴露台灣網路國安隱憂

◎ 蕭錫惠

全球最大的網路基礎服務商Cloudflare（全球流量加速與防護公司）二〇二五年十一月十八日十九點三〇發生嚴重當機，短短四十五分鐘讓世界主要網站與服務同步失效。台灣許多民生與政府網站也受波及。這不是網路「小故障」，而是赤裸裸的國安級警訊，台灣是最應該警覺的國家。

台灣是全球最依賴Cloudflare的國家或地區之一，此因台灣長期遭受來自中國的網路攻擊，包括分散式阻斷攻擊（DDoS，利用大量垃圾流量使網站癱瘓）。Cloudflare在台灣被視為最好用的「盾牌」，因此政府機關、媒體平台、金流服務、電商網站、AI平台，大量都採用它作為第一線保護。

但代價是：台灣的網路安全，越來越被綁在單一公司身上。Cloudflare的服務不是單一工具，而是一整串台灣高度依賴的基礎設施，包括：內容傳遞網路（CDN，加速網站）、網站應用程式防火牆（WAF，阻擋駭客攻擊）、網域名稱系統（DNS，把網址翻譯成IP位址）、反向代理（Reverse Proxy，讓使用者請求先經過Cloudflare 篩檢）、邊緣節點（Edge POP，就近處理使用者流量的節點）

上述任何一項出問題，都足以讓台灣大量網站瞬間無法運作。這次事件暴露出，台灣承受不起它壞掉。更讓人擔心的是地緣風險。Cloudflare在台北設有大型 邊緣節點（本地流量處理中心）。暴露在中國攻擊半徑內，一旦戰時遭到鎖定或癱瘓，不必直接攻擊台灣伺服器，只要癱瘓它的台北節點，台灣：政府網站、金流API（應用程式介面）、民生服務入口、新聞平台．醫療與交通資訊系統，都可能同時癱瘓。

網路瞬斷，是最便宜、最快速、最有效的「資訊戰武器」。更糟的是，台灣政府機關的網站同樣大量使用Cloudflare。許多縣市政府、中央部會與公部門平台，都依賴它的防火牆、加速系統（CDN）與前端流量過濾（Reverse Proxy）。廣告流量、攻擊流量、真實民眾使用流量，全都要先由它判斷與分配。

一旦這個「前端守門員」倒下，政府網站等於「全數離線」。要避免台灣成為「單點依賴」受害者，我主張三項國安級改革：

一、政府與關鍵基礎設施必須使用「多供應商架構」多供應商（Multi-Vendor）意即至少同時具備兩套以上的：內容加速系統（CDN）、網域服務（DNS）、防火牆（WAF）、流量節點（Edge POP）

系統必須能自動切換（Failover）。Cloudflare掛了→自動改走其他路線。這是國安，不是選項。

二、台灣必須建立「國家級 CDN與DNS備援」

包括：政府自建DNS（不依賴任何私人企業）、公部門自有加速節點（不靠國外伺服器）、關鍵資訊系統本地化（避免跨海斷鏈）愛沙尼亞與以色列早已具備，台灣不能再落後。

三、台灣要建立「戰時數位韌性計畫」

包含：政府資訊系統跨區備援，離島或海外資料鏡像（Mirror Site）、台電健保交通等民生API去依賴化、網路斷線時的緊急 Broadcast模式。

以上每一項在戰時都是生死線。

Cloudflare這次當機，只是預演。下一次可能不是錯誤，而是攻擊；不是四十五分鐘，而是四．五小時甚至更久。面對極權威脅，大國靠軍力，小國靠韌性。台灣必須儘快把「不能倒」的基礎建設，重新握回自己手裡。

（作者是自由撰稿人）

