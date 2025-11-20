自由廣場》反駁馬英九、洪秀柱—真正危險的是孤立台灣的論述

◎ 黃清龍

日本首相高市早苗在國會答詢指出，若「台灣有事」伴隨對方使用武力，可能構成日本安保法制中得以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，她的談話招致中國連番抨擊施壓，要求「收回錯誤言論」，但日方拒絕，北京遂動作連連，日中陷入僵局。

在台灣內部，前總統馬英九卻指責高市「躁進」、錯誤引用集體自衛權，會引發中國反應、攪動台海情勢。前國民黨主席洪秀柱指責日本「軍國主義餘毒未除」，質問「台海的事關妳日本人什麼事？」。馬、洪兩人彷彿活在地緣政治的真空，完全忽略地緣政治現實與國際安全結構，更完全背離歷史與現實，顛倒是非；真正讓台海情勢升高的絕非日本的表述，而是中國的武力威脅！

請繼續往下閱讀...

台灣距日本琉球群島極近，中國若攻擊台灣，其航線、導彈彈道、海空軍行動必然穿越日本西南諸島周邊空域與海域。一旦中國掌控台灣，更會直接威脅日本海上交通路線（SLOC），甚至封鎖沖繩至九州的戰略通道，替北京開闢太平洋前進基地。

所以，這不是日本要不要介入，而是日本能不能不介入。日本若無法確保台海和平，不但國防安全受到威脅，經濟命脈也面臨被掐斷的風險，日本閣僚在自家國會討論國家安全、討論可能啟動的安保法制機制，是再正常不過的民主國家行為。

這次外交風暴，非因高市談話，而是因北京採取極端反應。正如法國亞洲問題專家高敬文所言，這種反應正是「戰狼外交」的典型再現。北京的邏輯是：只許自己用武力威脅台灣，不容任何國家討論如何維護台海和平。

若依馬英九邏輯，則美軍駐日、台海航行自由作業、G7的台海聲明、歐盟對中國武嚇的警告，豈不全都「不該介入」——如此一來台灣只能任由北京宰制，這哪叫和平？根本是自我繳械。洪秀柱更奉北京情緒為圭臬，只要中國不高興，就是別人的錯，如此邏輯只是在幫專制國家卸責。

更荒謬的是，他們一直指控日本「軍國主義復辟」，但日方的表述只是確保在中國威脅升高時，日本能在法制上具備回應空間。馬、洪對中國的軍事擴張視而不見，卻視民主國家的正常安全防衛行為為威脅，這種偏差立場違背國際現實，更嚴重損害台灣利益。

洪秀柱質問「台灣早不是日本殖民地，台海的事，關妳日本人什麼事？」台灣當然不是日本殖民地，但台海安全與日本國家存亡息息相關，這是地緣現實。同理：台灣不是美、英、澳洲的殖民地，但三國同樣關心台海穩定、維護台海和平、反對中國對台動武。這都不是殖民關係，而是國家利益重疊一致。

台海和平不能依靠「看中國臉色」或「別刺激中國」，而要靠建立一個讓中國「不敢動武」的國際安全網。高市的談話正是在鞏固這個安全網。真正危險的不是高市的說法，而是馬、洪這種讓台灣孤立、弱化外部支持的胡言亂語。

（作者是信民協會理事長）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法