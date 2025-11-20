自由廣場》高市早苗為台日共好而承擔沈重壓力／日本無懼中國施壓 台灣如何挺直腰桿

◎ 盧俊瑋

中國因不滿日本首相高市早苗的外交立場，對日本採取旅遊限制並釋放更多施壓訊號。日本政府的回應卻異常沈著。經濟安保大臣小野田紀美就點出，過度依賴一個會動用經濟威壓的國家，確實會讓整體國家安全承受風險。如此冷靜而清晰的回應，日本社會普遍認同，也呈現日本面對強權時的穩健步履，這正是高市為台日共同利益而承擔沈重壓力時所須的底氣。

值得注意的是，日本社會對中國的反應並不慌亂。即使旅遊業與商圈受到短期衝擊，民意仍傾向支持政府維持原有的外交立場。社會普遍理解，只要國家判斷方向正確，調整市場結構就有其必要。這種集體態度，反映出日本民眾長期累積的政治信任與國家認同，也是一個社會具備承受外力施壓的底氣來源。

日本的穩健對照出台灣的脆弱。台灣地處敏感區域，外來壓力不曾停歇，社會常因經濟受波動就反應過度。企業、商家與文化產業在面對大市場時，一再出現焦慮情緒；許多人急於評估風險，卻欠缺面對波動時維持自信的環境。這種不安感，使得台灣在外部壓力尚未正式形成前，就自己先降低姿態。

這並非某一群人的問題，而是處處可見的社會結構現象。國家認同不夠穩定，人民自然不敢站穩；社會缺乏整體安全感，企業便難以承受短期風險。台灣在許多國際情境都曾出現自我壓抑：擔心市場流失、擔心得罪外部、擔心無法承擔後果。久而久之，集體步伐變得侷促，連明確表達自身位置都變成沉重負擔。

日本的案例向我們展示另一種可能性：一個社會若能維持清晰的認同，就能自然延伸出穩定的步調。政策可以理性調整、產業可以逐步轉型，社會在短期內可能略感不便，但方向並不因此受動搖。這種內部穩定使外部施壓的效果大幅降低，也讓產業能在合理的時間內完成重新布局。

台灣正缺乏這份集體穩定。面對外界變化時，社會若能更信任自己的方向，壓力便不會迅速被放大。企業若能減少對單一市場的依賴，風險便能分散；文化工作者若能感受到更多社會支持，也就不必在敏感議題前自主退縮；人民若能清楚理解自己的身份，外部企圖扭曲、干預的空間就會縮小。

全球局勢越趨複雜，國家越需要穩固的認同。這份認同並不需要對抗的姿態，而是一種穩定內心的力量。當社會開始掌握這份力量，短期市場的波動便不會輕易撼動國家走向；外力的威脅也難以在台灣社會內部造成裂縫。

台灣在民主制度、科技實力與社會韌性上，都有能力在國際舞台上站穩腳步。真正欠缺的，是更清晰的自我定位，以及更一致的集體信心。一個國家能否維持尊嚴，往往不取決於經濟的大小，而在於人民能否在不安時刻依舊站得直。

賺錢可以靈活，但姿態不必卑屈。只要國家與人民一起建立這份底氣，外部壓力便不再是威脅，而會成為推動台灣更成熟的力量。

（作者是皮膚科助理教授）

