自由廣場》﹙鏗鏘集﹚是國民黨叛離中國 台灣守護自由家國

◎ 李敏勇

一九四九年中華人民共和國建政，若非國民黨挾持中華民國流亡台灣，台灣與中國的糾葛不會七十六年來持續不休。台灣政治史的一九五〇年代白色恐怖就是以反共為名的政治肅殺，當年多少台灣本土知識份子和中國來台知識份子被以涉共涉匪治罪而下獄。

吳石官拜中將掌握軍情，私通共產黨，背叛蔣介石，危害在台灣的中華民國，被處死，今日竟成國民黨主席追思對象。不同於許多左派右派思想犯被羅織涉嫌叛亂罪名，讓母親在暗夜哭泣。《柯媽媽 ─ 小說柯旗化》（前衞出版）的一幕綠島的場景，三位政治犯的對話：小說家陳映真強調共產派和台獨派應該聯合對抗國民黨；柏楊是民主派；柯旗化認爲既生做台灣人就應該愛台灣更甚於中國。兩位台灣人，一位外省人，三人都是政治犯。

昔日，以戒嚴法對台灣進行長達三十八年的戒嚴統治。國民黨蔣氏政權的理由是為了反共保台、守護民主。這是在一九四七年二二八事件以後的清鄉，一一對台灣知識份子文化人羅織罪名的殺害，以便清除異議份子統治障礙的血腥手段，被害者不乏對「三民主義」和「祖國」有期待的台灣人。

一九五〇年代的白色恐怖是為肅清「共產黨份子」，其實也是為清除國民黨在台灣的統治障礙。寧錯殺一百也不錯失一人，多少無辜者受害？包括外外省人和台灣人，約二十萬人在那個時代，只因閱讀自由思想、左派意識相關書籍，接觸「思想有問題」人士，就不分青紅皂白被關入台灣的軍事監獄，或送往被稱火燒島的綠�。《柯媽媽 ─小說柯旗化》的一幕陳映真、柏楊、柯旗化對話的場景，呈現的就是戒嚴時期知識份子文化人的思想見地。

「那個時代，多少母親在暗夜哭泣？」這是柏楊回顧他綠島際遇的句子。陳映真後來去了中國，死在北京。柏楊的《醜陋的中國人》反思中國。柯旗化以一本《臺灣監獄島》記述他兩次共十五年的政治犯生涯，說戒嚴體制的台灣其實也是監獄島。

如今，台灣自由化，台灣民主化了。曾以守護「自由」、「民主」之名，宰制台灣的國民黨，在對台灣失去絕對統治權力後，在蔣氏體制已不再能控制黨徒之後，背反台灣，趨附中國這個中國共產黨專政，一個民主化自由化的評比遠遠落在世界後段班的國家，而且是革命推翻中華民國的國家。

是台灣的民主運動讓流亡在台灣的中華民國成為台灣民主化的自由國家。從前國民黨說為了台灣的民主化反共，共產黨說會幫助台灣人解放，其實都是一丘之貉。台灣追求國家重建，是確立自由人的共同體。國民黨若想投靠中國，就自己走吧！不要脅迫台灣！不分先來後到的台灣人只是守護台灣，一個小而美的國家。台灣獨立於中國之外，無關叛離中國。

（作者是詩人）

