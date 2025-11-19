自由廣場》台灣應自辦寒暑假青年活動營隊

◎ 木鐸

部分大學從十二月底開始放寒假，將迎來史上最長寒假。中國鎖定我國大學生的「假旅遊、真統戰」交流團正擴大招募，且近日已在大學生社群等管道明目張膽進行宣傳、招攬報名，以一萬多元到二萬多元的低價，招攬且限定台灣的大學生在寒假赴中國上海、北京、哈爾濱等地「交流」，教育部和陸委會多次示警，教育部近期再發文給各大學，請學校提醒所屬教職人員及學生，切勿轉發宣傳或參加中國統戰活動。

教育部的示警立意固然良善，但顯然可以更主動出擊，有效的反制措施，應該考慮參酌當年反共救國寒暑假組辦青年活動營隊的經驗，組辦精彩豐富多樣的寒暑假青年學生活動營隊。費用力求平民化，隨隊輔導導師及導遊人員力求專業化，吸引台灣的大學生參加，以取代中國對我國大學生的低價引誘。

筆者雖逾古稀，但對台灣的很多角落及文化，尚稱陌生，相信很多同胞也有類似遺憾，理由因人而異。過去的反共救國團寒暑假青年活動營隊，是我們這一代人的記憶，教育部若能參酌救國團經驗，積極主動籌辦這類活動，對台灣青年學生深度認識台灣歷史地理與風土人情、凝聚國家認同、身心靈洗滌、團隊生活訓練及促進經濟活動，都會是很有意義的事。

（作者從商）

