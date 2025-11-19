自由廣場》從台大雞排事件談起 台灣人為何容易淪為詐騙目標

◎ 小肯社工

「台大雞排事件」近日鬧得沸沸揚揚，一則匿名貼文僅自稱是「台大大氣系學生」預測颱風假並聲稱若預測失準就請雞排，就輕易吸引數百民眾在台大校園的傅鐘前白跑一趟。這雖只是鬧劇，但若置於更廣的社會脈絡來看，它其實揭示了台灣社會在資訊辨識與信任文化上的脆弱，這與台灣長期成為詐騙重災區，存在深刻的結構性連動。

首先，人們之所以相信匿名貼文，並非因為「台灣人特別好騙」，而是因為內容剛好戳中了期待心理，「想放颱風假」讓許多人更容易相信任何看似專業的訊息。詐騙亦然：想還債、想投資賺錢、想中獎、想談戀愛，只要滿足期待，人就會忽略警訊，這種「確認偏誤」不是個別缺陷，而是人類普遍的心理特性。

其次，台大雞排事件的爆紅與詐騙成功，都仰賴「權威假象」。匿名者自稱台大學生、掛上專業系所名稱，提升可信度；詐騙集團假冒檢警、銀行、官方帳號，一通電話就讓被害人不敢質疑。台灣社會向來高度信任「權威」，反而讓「冒牌權威」容易得逞。這不是人民的問題，而是公共教育長期忽略的風險素養。再者，越多人留言、按讚、排隊，就越像是真的。群眾心理把「大家都信」變成「應該沒錯」。詐騙也是利用這套模式：假投資群組裡的「五千人」、充滿假帳號的貼文互動，讓人以為眼前的是一個真實而安全的社群，其實全都是同謀配合演出。

台灣的資訊素養教育長期匱乏。從國小到大學，很少有系統性的媒體識讀、查證能力或網路安全訓練，面對資訊爆量的環境，人們只能憑直覺。雞排事件的代價是白跑一趟，但在詐騙案件，代價可能是畢生積蓄、家庭失和甚至生命安全。台灣人不是「容易被騙」，而是「詐騙的環境太容易成功」，在未建立完整的媒體識讀教育、可靠的查證管道、社群平台監管機制之前，詐騙集團與匿名謠言只會持續出現。

台大雞排事件讓人搖頭失笑，但背後潛藏的卻是台灣在資訊環境中的結構性脆弱。若缺乏完善的媒體識讀教育、查證機制與平台監管，類似情形將不斷重演，侵蝕台灣社會得來不易的信任與安全。這起事件提醒我們，在資訊混亂的時代，事實查證不應只是口號，而是維護自己的必要能力。

（作者是社工師）

