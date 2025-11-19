自由廣場》鄧萬華訴願理由 法理皆站不住腳

◎ 葉昱呈

花蓮縣中配村長鄧萬華因雙重國籍問題遭解職而提出訴願，花蓮縣府訴願會決定撤銷原處分，訴願人之訴願理由是否合理合法？茲就法規面分析如下：

鄧萬華提起訴願之理由，係主張她已依法取得台灣地區國籍，並經中選會審核通過參選資格，且兩岸關係非屬「國與國」，應不適用《國籍法》中「外國國籍」之規定。

事實上，《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》雖然劃分台灣地區與大陸地區，但並未規定國籍取得或國民身分認定的部分，且該條例第一條末段已明定「本條例未規定者，適用其他有關法令之規定」。因此，國籍取得或國民身分認定，自應適用《國籍法》相關規定。此外，「外國國籍」之定義，是指「屬於中華民國以外的國家國民之法律身分」，則中國籍屬於外國國籍，應無疑義。

按司法院大法官釋字第七六八號解釋意旨，所稱「公職」包括各級民意代表、中央與地方機關之公務人員，其代表國家履行公共任務，與國家恆處於特別緊密的忠誠、信任關係，為維護國家主權，避免具外國國籍者影響我國政策，《國籍法》第廿條第一項限制擔任公職者兼具外國國籍，屬合理之考量。試想，倘若中配兼具中華民國國籍及中華人民共和國國籍，遇到兩國衝突時，她究竟是要效忠中華民國？或效忠欲併吞中華民國的中華人民共和國？此時勢必衍生忠誠義務衝突。

綜上，訴願人意圖以兩岸關係非屬「國與國」及「中國籍非屬外國國籍」之「偷換概念」來製造法理衝突，但實際釐清法條的真實意涵之後，其訴願理由於法於理，恐皆站不住腳。

（作者是公務員)

