自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》鄧萬華訴願理由 法理皆站不住腳

2025/11/19 05:30

◎ 葉昱呈

花蓮縣中配村長鄧萬華因雙重國籍問題遭解職而提出訴願，花蓮縣府訴願會決定撤銷原處分，訴願人之訴願理由是否合理合法？茲就法規面分析如下：

鄧萬華提起訴願之理由，係主張她已依法取得台灣地區國籍，並經中選會審核通過參選資格，且兩岸關係非屬「國與國」，應不適用《國籍法》中「外國國籍」之規定。

事實上，《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》雖然劃分台灣地區與大陸地區，但並未規定國籍取得或國民身分認定的部分，且該條例第一條末段已明定「本條例未規定者，適用其他有關法令之規定」。因此，國籍取得或國民身分認定，自應適用《國籍法》相關規定。此外，「外國國籍」之定義，是指「屬於中華民國以外的國家國民之法律身分」，則中國籍屬於外國國籍，應無疑義。

按司法院大法官釋字第七六八號解釋意旨，所稱「公職」包括各級民意代表、中央與地方機關之公務人員，其代表國家履行公共任務，與國家恆處於特別緊密的忠誠、信任關係，為維護國家主權，避免具外國國籍者影響我國政策，《國籍法》第廿條第一項限制擔任公職者兼具外國國籍，屬合理之考量。試想，倘若中配兼具中華民國國籍及中華人民共和國國籍，遇到兩國衝突時，她究竟是要效忠中華民國？或效忠欲併吞中華民國的中華人民共和國？此時勢必衍生忠誠義務衝突。

綜上，訴願人意圖以兩岸關係非屬「國與國」及「中國籍非屬外國國籍」之「偷換概念」來製造法理衝突，但實際釐清法條的真實意涵之後，其訴願理由於法於理，恐皆站不住腳。

（作者是公務員)

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書