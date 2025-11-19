自由廣場》﹙林保華專欄﹚台灣政局動盪 政策須重新調整

鄭麗文當選國民黨主席，猶如在台灣政壇投下一枚炸彈掀起千重浪，她甚至敢冒天下之大不韙拜祭共諜吳石，而中共統戰也會配合調整政策，以利「統一」，各式政治人物都會有不同反應，表現出他們的真面目，民進黨必須根據這個變化，重新調整自己的政策，有些大調，有些微調，才能適應這個變化。

拿國民黨來說，這是「民國派」與「投降派」的分野就更加清楚。例如蔡正元說，國民黨將變成「國民投降黨」，明顯表明他是站在民國派這邊。韓國瑜反嗆賴清德總統必須收回「中共是境外敵對勢力」的說法，就露出他的投降派尾巴。然而國民黨內部會不會發動「起義」，推翻鄭麗文？這要看以後的發展；但我不太樂觀，因為推翻鄭麗文等於違抗中國共產黨，國民黨內的大人物有幾個敢這樣幹？

現在比較明顯的是，金溥聰已經與馬英九的舔共政策分道揚鑣，金自然不會認同鄭麗文；郝龍斌、趙少康呢？其他小人物則缺乏影響力。無論如何，民進黨必須將這兩者區分開來，減少我們的政敵。最近民進黨政策委員會執行長吳思瑤在立法院辯論中，針對國民黨，都是點名鄭麗文、韓國瑜等那幾個壞頭頭，不挑起藍綠惡鬥，此有利於台灣內部團結。

台灣民眾黨也經歷巨大變化，從柯文哲保釋那天起，黃國昌的言行就有所收斂。不管他組織狗仔隊監控其他政治人物及其資金來源將來會不會涉及官司，至少他一心追求藍白合好讓他競選新北市長已經嚴重受挫，民調排在末班車，且差距很大，國民黨會傻到讓給他？因此黃必須另覓出路。這也是他的唯一理念，觀點則完全可以變來變去。目前中國聲言在全球追捕沈伯洋，黃國昌表示中國無權抓捕台灣人。儘管後面跟上一堆罵賴清德總統的話，但黃這一段話，就不同於國民黨的要人。而民眾黨陳昭姿加入IPAC，使台灣能夠加入這個組織，參與會議，通過對台灣有利的決議，身為這次會議共同主席的范雲為此也向她致謝。

黃國昌認為柯文哲案是冤案，但是不是冤案取決於司法，而非取決於他或民眾黨。但黃珊珊卻為此案而被罰停權三年。而這完全可以由黃國昌與民眾黨決定是否應予撤銷。黃國昌當主席而不解決這個問題，顯然擔心黨內出現競爭者。這當然從他的利益出發。但若撤銷對黃珊珊的處分，民眾黨面對新的形勢，是不是較可能有另一番作為？

總之，「區別對待」是很重要的政策，在政局陷於動盪混亂時，民進黨若能對其他政黨和該黨內部採取更細緻的區別對待，較有利於爭取到思想也陷於混亂的選民。因此我們言行應盡量減少情緒性的言論，並向對方支持者與中間選民給予更多關懷，不嫌棄他們思想「落後」，才能為我們爭取到更多的朋友。這點我做的也還不夠，願與大家共勉。

（作者是資深時事評論員）

