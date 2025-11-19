社論》兩岸「中國人」的自我感覺

「支持民主台灣」的美國隊，「利用民主併吞台灣」的中國隊，兩支隊伍已經走入世紀競技場。（路透資料照）

對岸的中國人有句口頭禪：如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。此岸的「我是中國人」，馬英九卸任後，搖身變成促統大使：兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸自己來談。鄭麗文，立志扮演習近平「推進國家統一」之協力者，他先遣副主席赴中表態：兩岸的事要由兩岸自己解決。國共促統日急，但德國外交部長表示：「一中政策內容由我們自行決定」；法國「七年建軍法」內容包括捍衛台海自由航行權；「台灣有事就是日本有事」，高市早苗與北京展開外交戰。它國例子所在多有，川普更得出結論：台灣就是台灣。

國共的自我感覺，符合客觀實情嗎？一九五〇韓戰爆發，美國第七艦隊協防台海。一九五四共同防禦條約，台美共同對付武力攻擊。排我納匪，美中建交，風雨飄搖之際，蔣經國，迫切歡迎台灣關係法、六項保證。凡此歷史見證說明，兩蔣也不認為台灣是「中國人自己的事，不容任何外來干涉。」再說，國共言必稱，開羅宣言，波茲坦公告，以及，他們共同迴避的舊金山和約，不也都一再印證，台灣是國際議題？八十年過去了，國際仍解決不了，中國人自己解決的了？想來想去，這種盲目的信心，似乎來自武力。

請繼續往下閱讀...

北京對鄭麗文另眼相看，鄭麗文向共諜吳石們鞠躬致敬，其所流露的深層意識，便是「台灣問題是國共內戰遺留的問題」，也就是「中國人自己的事」，因此「不容任何外來干涉」。假使未來國民黨「一黨完全執政」，國共、兩岸簽署同屬一中的政治協議（降書），那麼，不論和平統一、武力統一、封鎖台灣、改變現狀等等，都可以據以宣稱，那些都是台灣同意的中國內政，並拒止外來干涉。香港，一九九七之後，溫水煮青蛙。二〇二〇，香港國安法，終於煮熟了。北京稱，中英聯合聲明，「只是一個歷史文件，不再具有任何現實意義」。二〇二四，通過「維護國家安全條例草案」，完成基本法二三條立法。鐵幕層層緊閉，關起門來打狗，不容外來干涉。甚至，長臂管轄、海外抓捕前立法會議員、民主人士、社運人士。香港覆轍，拉高西方對台灣的支持。他們堅決維護台海和平的決議、聲明，不僅僅是為了國際貿易、公海航行，台灣是國際議題才是潛台詞。

這一點，北京當然清楚，只是它想糊弄西方。所謂的一國兩制，除了想欺騙台灣人民，也想欺騙民主國家，讓它們因為實施兩制而將台灣交給中國。一旦生米煮成熟飯，香港的劇碼堂堂上演，國際也束手無策了。拜登執政，習近平要求其「支持和平統一」而不可得。川普重來，習近平要求其「反對台灣獨立」，卻得到「台灣就是台灣」的回答。之前，上海公報，中美建交公報，「美國政府「認知到」（不是「承認」）中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部份。」可見，毛澤東、周恩來、鄧小平不會不知道，要坐實「台灣是中國的一部份」，西方尤其美國背書乃基本前提。為什麼？因為台灣是二戰美軍為首的盟軍戰勝日本所佔領的，戰後的舊金山和約也沒規定歸屬任何國家。所以呢？美國至今擁有最大話語權。對於台灣，美國的戰略模糊，絕非主權模糊。九月，AIT，國務院，重提「台灣地位未定論」，不妨說，這是對北京扭曲聯大二七五八號決議、中美三個公報的「柔性攤牌」。

習近平的新時代，反美反日反西方，迷信大國崛起、東升西降，劍指美國霸權，遑論解放台灣。中俄結為全面戰略協作伙伴關係，合作無上限，中助俄侵烏，俄助中犯台，自然是其中一項交易。然而，習近平、普廷綁在一起，卻帶來同蒙其害的惡果。值得注意的是另一條軸線，即以民主併吞台灣的攻擊性統戰。當民主台灣與專制統一漸行漸遠，北京對台統戰總路線也徹底調整了，從寄希望於台灣人民，轉至寄希望於統派政黨。二〇二四大選，藍白國會壓倒本土政府，二〇二八若行政權、立法權悉入統派政黨手中，則兩岸同屬一中的政治協議，將顛覆民主國家對台灣主權的定義，因為反對「主權在民」，反對多數台灣人民接受「台灣問題是中國人自己的事」，與西方的民主價值互相矛盾。於是，國共、兩岸以什麼方式完成統一，民主國家插手也就理不直氣不壯了。近來，民主國家支持台灣，台灣人民有目共睹，包括副總統蕭美琴進入歐洲議會演講，外交部長林佳龍出訪頻率高於過往。儼然，「支持民主台灣」的美國隊，「利用民主併吞台灣」的中國隊，兩支隊伍已經走入世紀競技場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法