即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》藍紅隔海唱和又一章
社論》國民黨紅統當道，將走上毀滅之路！
星期專論》美國能否在法律上閃避台灣獨立議題？
自由共和國》洪三雄／從「台灣地位未定論」 談「中華民國」（上）
自由共和國》廖明輝／使用AI的憂慮：當人不再思考，我們失去了什麼？
more
專欄
有志一「童」》中國吸引外資陷入低潮：2025年前三季FDI淨額僅404億美元
脫北廚師的原鄉情結》博士慶功宴釀成的悲劇
林修民 半導體看天下》在中國眼中 你不是鄭麗文就是沈伯洋！
林健正專區》停車位專有化的迷思與盲點
北社評論》「台灣之盾」結合國防教育／讓民主成為真正的防空系統
more
社群
矢板明夫觀點》日自衛隊改名之議 邁向「正常國家」的重要一步
一個律師的筆記本》中共提醒日本︰要保沖繩須守住台灣？！
健康醫療網》香味可助記憶、異味卻留陰影？！醫師解密嗅覺真相！
沈榮欽國際視野》當事情從糟糕變得難以理解
矢板明夫觀點》「中國 」名稱新解
more
投書
自由廣場》缺乏病識感還罵別人生病／韓國瑜搞不清楚 有病的是自己與中國
自由廣場》從卡拉斯到沈伯洋 獨裁者對民主鬥士的追殺
自由廣場》以民主攻擊民主的「鄧萬華訴願事件」 花蓮縣府成中共「地方包圍中央」的統戰破口！
自由廣場》當AI淪為統戰武器 中國製數位工具改寫台灣人的大腦
自由廣場》缺了政黨的政治檔案 轉型正義無法完整
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫：「主席」的歸宿
2025/11/18 05:30
◎ 樂子
漫畫：「主席」的歸宿
免費訂閱
《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書