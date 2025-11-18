自由電子報
自由廣場》缺了政黨的政治檔案 轉型正義無法完整

2025/11/18 05:30

◎ 吳俊瑩

賴清德總統於十一月十七日出席「國家檔案館開幕典禮」，強調檔案館的成立是象徵國家落實開放政府與轉型正義的決心，並強調中央與地方機關都應依法完整移交檔案。要提醒必須留意的是，關乎轉型正義的政治檔案，除了政府機關，更要有政黨、附隨組織及黨營機構所保管的資料。

近期一份司法判決揭露了政治檔案徵集的艱困現實。台北高等行政法院二〇二五年十月判決，中國國民黨在因應促轉會要求通報政治檔案時，確實存在隱匿事實。判決指出，國民黨早在二〇一八年就決議將檔案「疏開」，決議將省黨部、海工會、革實院機密資料，先行數位化再移動，並將實體檔案存放在新北市板橋區金吉第大樓地下室的「板橋庫房」。

判決引用的會議記錄與調查也顯示，國民黨與政大簽署合作協議後，曾系統性地清點並移動檔案，包括婦工會、陸工會與青工會等重要組織資料。儘管政大圖書館人員進入該庫房並目擊大量裝箱檔案與移動式櫃架，但這些關鍵的工作會檔案，是否仍完整存在，外界迄今無從得知。

國家檔案館落成，是台灣檔案管理的重要里程碑。國家花費廿多年終於擁有獨立檔案館，值得驕傲與欣喜。但司法認定的隱匿政治檔案行為，也同時提醒主管機關，接受促轉會告發的台北地檢署，與負責政治檔案徵集的檔案管理局，有責任向社會清楚說明追查國民黨工作會檔案的處理進度與具體作為。

唯有充分理解釋字第七九三號所揭示的歷史脈絡：戰後中國國民黨長期主導國家權力，致使本應隨憲法施行而終結的黨國體制，得以事實上延續。若無法取得掌握黨國體制號令核心的國民黨工作會檔案，真相就無從站穩。唯有這些檔案被完整徵集並公開，蔡英文至賴清德總統所承諾的「最大開放、最小限制」檔案政策，才可能真正落實。

（作者是台大歷史學系助理教授）

