自由廣場》當AI淪為統戰武器 中國製數位工具改寫台灣人的大腦

國安局揭露五款中國製AI工具—包含DeepSeek，系統性植入中共官方論述。這不是技術問題，而是「知識—權力」的當代再現：誰掌控知識生產機制，誰就掌控真理定義權。中共深諳此道，正在打造一場「演算法極權主義」。

統治者不需動用暴力，只要掌控意識形態生產即可。AI正是新時代的意識形態工廠。當這些工具回答「台灣地區不存在國家領導人」、屏蔽「六四」、「民主」等詞彙，它們不只在散播錯誤訊息：它們在重新建構什麼內容可以被思考。這是比審查更高階的控制：讓某些概念從認知上徹底消失。更可怕的是「演算法複製」：同一套扭曲敘事被無限複製到每個使用者腦中。這些工具記錄你的截圖、輸入、偏好，建構出現代版的「數位監獄」：你不自覺已被監視，但你的一切都已被歸檔、分析、用於精準打擊。監控資本主義在中共手中，蛻變為更恐怖的監控極權主義。

法國思想大師傅柯曾警告，權力不只壓制，更會生產知識與主體。當年輕世代的資訊來源被AI壟斷，他們被「生產」成只能接受單一版本的主體。無法與使用不同版本的人對話，公共討論的基礎崩解。更危險的是「集體記憶」的改寫：歷史一向是被建構的。中共正透過AI建構一套虛假的新歷史：台灣從未獨立、統一乃歷史必然等。一個世代的記憶斷裂就是台灣的認同死亡。

這是一場「不對稱認知戰」，中共砸數十億美元建構AI基礎建設，用「免費」誘餌讓你上鉤。一旦養成使用習慣、技術依賴，你的思維模式就被它改造。你以為在自由思考，其實你只是鑽進演算法打造的數位鐵籠裡做選擇。

反制之道在奪回認知主權，停用所有中國製AI如：DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問、騰訊元寶等。選用資料透明、無政治審查的工具。更進一步的是培養「批判性AI素養」：教導下一代質疑AI答案、交叉驗證、理解演算法偏見。

中共不只打算征服領土，更要殖民你的大腦、改寫你的記憶、定義你的真實。當演算法取代思考，民主體制將從內部空洞化。這場戰爭的可怕之處在於：敵人不在邊界，而在你的手機裡；戰場不在海峽，而在每個人的腦海中。台灣必須清醒：技術主權即國家主權，認知獨立即政治獨立。捍衛獨立思考的能力，就是捍衛台灣民主存續的可能。

（作者從事國外業務）

