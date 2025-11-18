自由廣場》以民主攻擊民主的「鄧萬華訴願事件」 花蓮縣府成中共「地方包圍中央」的統戰破口！

◎ 陳財能

中共藉中國國民黨主席鄭麗文、韓國瑜、高金素梅等代理人，針對民進黨立委沈伯洋等特定人士展開「複合式統戰」攻擊和滲透，緊接著，舔共急先鋒傅崐萁控制的花蓮縣府，也出現對槓中央的「鄧萬華」統戰破口！

台灣全國已有五名「中國籍」當選台灣基層村里長，另有出任政黨不分區立委者。依現行「入籍後十年取得參政權資格」規定，「鄧萬華事件」已經不是單純的行政訴訟案，須視為特定政黨政客刻意操作，暨中共利用「中國內戰下模糊法律及歷史關係」，對台灣民主社會操作「地方包圍中央」的統戰。

請繼續往下閱讀...

針對花蓮縣政府訴願審議委員會的決定，我們審慎質疑，這是地方政治勢力結合中共論述，製造台灣內部的法律秩序混亂與認同爭議，也就是結合特定政治立場及操作地方政府而展開的「法律戰」。

花蓮縣長徐榛蔚及實際掌權的立委傅崐萁，政治立場向來與中共的「一個中國原則」相呼應。傅崐萁曾有「中國不是外國」的公開發言，而鄧萬華也公開嗆聲「中共不容許台灣是獨立國家」。這些反台言論透過傅崐萁的政治勢力（富里鄉長江東成及代理學田村長朱明安等樁腳）及地方行政權力（傅崐萁親信副縣長顏新章、民政處長李葳及訴訟律師等控制的訴願會），不惜違法台灣法律秩序，而轉化成「以下剋上」的訴願決定，對台灣進行統戰攻擊及滲透意圖：

一、否定台灣主權獨立地位的行政實踐。

《國籍法》第廿條的核心精神在於維護公職人員對中華民國的單一忠誠義務。放棄外國國籍是確保公職人員在面對國家利益衝突時，能以台灣利益為優先。花蓮縣政府訴願會卻藉「中國是否為外國仍存在爭議」及「陸配無法放棄大陸國籍」為由，撤銷對鄧萬華的解職處分，迴避了「中華人民共和國」乃敵對政治實體的事實，且順勢在台灣的法制體系植入「兩岸同屬一中」的論述。這種行政實踐，若不堅決排除，等於任由地方層級協助中共達成「台灣非獨立國家」的政治目標。

二、刻意製造「地方包圍中央」的法律秩序亂象。

花蓮縣訴願會明知而故意公然挑戰內政部與陸委會對《國籍法》及《兩岸條例》的官方解釋。如此「以下犯上」意圖在台灣內部製造中央與地方政府的法律解釋分歧。一旦地方行政機關任意自行決定中央法律的適用範疇，將動搖台灣單一法治國的基礎。製造這種法律秩序的混亂，是統戰策略中「分化」台灣內部的重要一環。

三、「假借人權」強化認同爭議與社會對立。

「鄧萬華事件」挑起對中國籍配偶出任台灣公職的「人權訴求」，加劇藍綠、統獨陣營的認同爭議。符合中共的統戰策略目標，利用台灣內部矛盾，透過議題操作激化社會對立。「鄧」案提供了完美「案例」，特定政治勢力得以操作「人權受損」或「歧視陸配」的扭曲敘事，削弱台灣社會對國家安全與忠誠義務的共識。

傅崐萁、徐榛蔚控制的花蓮縣政府訴願會，顯有在法律上製造質疑，配合及引發台灣內部矛盾，其效果在於利用台灣的民主與法治程序，反過來侵蝕國家主體性的操作。「鄧」案的統戰意圖，旨在透過地方政府的行政權，將「中國不是外國」這種政治主張「合法化」，從而模糊國家邊界、製造法制混亂、激化社會對立。

台灣人必須嚴肅認知，這是一場披著訴願程序外衣的政治攻擊，其核心目標顯有配合中共的「地方包圍中央」策略，意圖改變台灣的法制秩序與國家認同。

（作者是花蓮人，台灣社監事暨東社發言人）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法