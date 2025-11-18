自由廣場》從卡拉斯到沈伯洋 獨裁者對民主鬥士的追殺

◎ 陳永昌

去年二月中旬，俄羅斯官方宣布通緝時任愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）等多人；名單囊括波羅的海三國政府官員與國會以及地方議員，甚至有歷史學教授，原因是這些人支持拆除各國境內前蘇聯時期遺留紀念標誌。

對波羅的海國家的人民來說，移除共產蘇聯威權象徵是持續轉型正義的一部分，揮別前蘇聯佔領期間晦暗歲月，清理昔日侵略者壓迫屠殺歷史痕跡。莫斯科當局自認為把這些國家從納粹手中拯救出來，刻意炒作成對俄國「採取敵對行動」，貼上「為納粹主義平反」偽標籤，將拆除蘇聯士兵紀念碑與羞辱俄羅斯軍隊畫上等號。俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭，也曾聽聞類似的莫須有指控。

卡拉斯係愛沙尼亞自前蘇聯獨立後第一位女總理，俄烏戰爭爆發後，她是最強而力抨擊普廷的代表聲音之一，領導愛沙尼亞援助烏克蘭不遺餘力。隨著俄羅斯武力威脅猖獗囂張，卡拉斯毫無畏懼宣示加速拆除四百多座前蘇聯紀念碑，贏得歐洲「新鐵娘子」美譽。

卡拉斯是史上第一位外國政府領導人而被俄羅斯政府列入通緝名單，但這名單對她來說只是無足輕重的一張廢紙，反而更像是代表她民主成就的風榮譽勳章。事實上，卡拉斯有律師背景、精通四國語言，且有全球最美女總理之稱，每次出席國際會議都是全場焦點，可謂才貌雙全。

前蘇聯佔領愛沙尼亞後，包括祖母與母親等家族多人遭押解流亡西伯利亞，威權壓迫對卡拉斯來說並不陌生，堅持相信「俄羅斯完全沒有改變」。她對通緝令根本不屑一顧，稱之為「熟悉的恐嚇手段」，反倒證明她所作所為正確無誤，而且確實對莫斯科當局造成傷害，才會讓克里姆林宮大動作企圖窒息她的聲音。卡拉斯強調普廷不會得逞，會繼續大力支持烏克蘭，支持強化歐洲國防實力。

通緝令反而凸顯卡拉斯強力抗俄高度，拉抬其政治份量，她一躍成為歐盟政壇高階職務熱門人選。與北約組織秘書長一職擦肩而過後，卡拉斯於去年十二月一日接任歐盟外交暨安全政策高級代表兼執委會副主席，即俗稱的「歐盟外交部長」，突破寡民小國框架限制，以歐盟首席外交官之姿活躍於更寬廣國際政治舞台。

全球威權主義跨國串連運作，彼此支援資訊與仿效統治技術。莫斯科當局以「褻瀆歷史記憶」對卡拉斯發布通緝令，北京當局則以「分裂國家」宣稱要全球追捕沈伯洋。普廷與習近平兩人葫蘆依樣，相互輸出重複同一套論述，蒙受獨裁者聯盟惡名絕對沒有冤枉。

（作者是台灣好德公益文化協會執行長）

