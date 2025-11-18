自由廣場》缺乏病識感還罵別人生病／韓國瑜搞不清楚 有病的是自己與中國

◎ 林逸民

全球各國若有公民遭受他國無故威脅，必向對方嚴加警告，遭受威脅的若是國會議員，那國會議長絕對是第一個站出來捍衛國家主權與國會的尊嚴。

但是在台灣卻是相反，當立法委員遭中國威脅，立法院長韓國瑜卻與威脅唱和，當賴清德總統善意提醒韓國瑜身為立法院長，應該善盡全球各國國會議長都會做的事，韓國瑜竟然反嗆「自己生病卻要別人吃藥」。

實際上生病的，其實是韓國瑜與中國。韓國瑜渾然不覺自己是主權獨立民主國家的國會議長，卻自甘為中國喉舌。韓國瑜不知道中國現實上就是台灣的境外敵人─不僅每天都在言語攻擊台灣，更不時軍機艦武力威脅台灣─竟以為只要掩耳盜鈴，中國就不是境外敵人。兩方面都有嚴重認知失調。

中國則更可笑，竟然由重慶市公安對沈伯洋發出所謂「國際通緝令」，直把國際當省際，結果當然是各國無人理會，沈伯洋大方出訪德國，不但不受阻礙，還出席德國國會聽證發表談話，以致許多「小粉紅」氣急攻心，反問中共「德國不是和中國有引渡條款的國家嗎？」當場崩潰。

世界各國若通緝要犯而與他國協商引渡，通常須是聯邦、中央政府層級出面協商，若由一個州、邦或省市出面，通常沒人理會。

中國居然由重慶市發出「國際通緝令」，當然沒有任何作用，要嘛是作秀，為騙騙韓國瑜這種人，要嘛是妄想症極為嚴重，不只幻想併吞台灣，甚至幻想全世界都是中國的，才會把國際當成省際。

中國自己也不在乎淪為笑話，還由央視主導宣傳，但中國要「全球抓捕」的「台獨頑固分子」沈伯洋，卻已大大方方訪德國進入國會，德國公然「包庇」，中國也不敢對德國抗議，甚至德國財政部長正要訪中，中國也沒拒絕入境，中國還正在央求德國協調與荷蘭之間安世半導體問題，一點也不敢得罪德國。

由此可知，真正認知失調「生病」的是中國、韓國瑜，兩者同樣病到不知自己是誰，不知自己該做什麼。中國的病，恐怕無藥可醫，至於韓國瑜，只要認清自己是主權獨立國家的國會議長，當可不藥而癒，倘若非得要裝病，自然也是「藥石罔效」。

中國正值內外交困，只能靠認知作戰，讓韓國瑜、鄭麗文等人認知失調，淪為中國的應聲蟲，藉此擾亂台灣，但台灣人越來越有所警覺。韓鄭之徒，應認清自己地位是拜台灣民主所賜，受中國利用毫無前途，早日改邪歸正。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

