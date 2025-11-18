自由電子報
社論》藍紅隔海唱和又一章

2025/11/18 05:30

高市早苗認為，台灣突發事態可能構成日本自衛隊「集體防衛」需求，引發中國強烈反應，台灣也有中國國民黨人隔海唱和。（法新社檔案照）高市早苗認為，台灣突發事態可能構成日本自衛隊「集體防衛」需求，引發中國強烈反應，台灣也有中國國民黨人隔海唱和。（法新社檔案照）

日本首相高市早苗七日在國會答詢，指出如果「台灣有事」，伴隨對方使用武力的情況，可能構成安保法制中，日本得行使集體自衛權的「存亡危機事態」，須假設在最壞情況下因應。這番言論，引發中國強烈反應，連日進行文攻武嚇。台灣也有中國國民黨人隔海唱和，與中國同一個鼻孔出氣，也為該黨淪為「紅統」，增添事證。

高市的發言，類似前首相安倍晉三卸任後二〇二一年所說，「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」，亦即中國若武裝入侵台灣，將對日本構成嚴重威脅，日美同盟不會坐視。高市曾宣示繼承安倍遺志，且於今年四月來台灣訪問時強調，「台灣有事」有各種型態，即中國動武、海路封鎖、網路認知戰；若中國動武而進入戰爭狀態，日本受限現有法律很難出兵，但可增進實質關係、加強情報資訊交換，並做好各種情況模擬，自由民主國家形成準軍事同盟。

從而，高市首相這次談話，道一以貫之，且符合常識與常理。有如法國的亞洲問題專家高敬文（Jean-Pierre Cabestan）所言：高市說的「是事實：如果中國攻擊台灣，日本不可能置身衝突之外；看看地圖就知道了」。「看地圖就知道」的常識，當然受到公眾肯定。日本《共同社》週日發布民調，若中國攻擊台灣，日本是否應行使集體自衛權，近五成（四十八‧八％）受訪者支持；六十‧四％贊同提高防衛經費計劃，高市內閣支持率較上月上升五‧五個百分點，達六十九‧九％。

另外，日本有在野黨質疑，高市發言打破慣例，即避免在「存亡危機事態」的背景下，明確提及對台灣情勢的因應作為。然而，有如高市事後強調，「台灣有事」的發言並不構成政府政策的改變。事情至此已相當明白，高市只是把「存亡危機事態」的情況具體陳述，自然沒有所謂「撤回」的問題。

相形之下，中國對高市的「台灣有事」說，氣急敗壞。先是其駐大阪總領事薛劍在社群平台發出「斬首」恐嚇：「對於那條擅闖進來的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。」引起日方不滿與抗議，執政的自民黨譴責，社會上有驅逐薛劍的民意。隨後中國網民加入，各種粗鄙惡毒言語出籠，有人要高市不要「滿嘴噴糞」；有人人身攻擊，稱高市變成「搞事」，是「惡毒的巫婆」，點燃兩國「仇恨風暴」；還有人主張對日本「舊帳新帳一起算」，立即開戰。

官方媒體也大加撻伐。《解放軍報》等以評論或專文加入辱罵和恐嚇行列。「註定自掘墳墓」、「引火者必自焚」、「日本全國都有淪為戰場的風險」等讕言惡語紛紛出籠，也引述台灣政客和日本國內反對言論；甚至炒作「琉球地位未定論」，試圖分化沖繩與中央政府的關係。

中國官方同樣暴跳如雷。外交部發言人除了指責日本當局執迷不悟，要求收回言論，宣稱膽敢介入台海局勢，將構成侵略行為，須承擔一切後果。同時，其外交部召見日本駐中國大使，「嚴正交涉、強烈抗議」；日本也以召見中國大使回敬。其後，中國勸阻公民及學生，近期避免前往日本；宣布在黃海實彈演習，海警進入釣魚台海域「維權巡航」。

中國如此反應，高敬文以「戰狼外交的明顯回歸」稱之。本質上，中國仍不脫「強盜哲學」，即無視自身惡劣作為，反一味歸罪對手及受害者。從東海、台海到南海，製造麻煩、企圖改變現狀的明明是中國，卻指責相關國家「製造事端」、「破壞和平」。這次也不例外，它指日方居心叵測、製造事端、重蹈軍國主義覆轍、構成侵略行為、企圖顛覆戰後國際秩序，須承擔一切後果…。

如此「強盜哲學」，只要不是政治或國際外交白癡，都可看穿。美國駐日大使葛拉斯（George Glass）最明白，他一語中的，指出中國的假面又一次掉了下來，自稱的「好鄰居」一說再說，卻沒做到；也反諷地向薛劍及中國大使吳江浩致謝，因為他們為美日友誼「辛勤努力」；美日同盟堅定維護台海和平與穩定，強烈反對以武力或脅迫手段，片面改變地區現狀。他還附上川普上月與高市在橫須賀美軍基地合照。

反而在台灣，存在若干政客。馬英九發文指高市的「躁進言行」，錯誤引用集體自衛權，攪動台海情勢，他深感憂心；洪秀柱更直接，「台海的事，關妳日本人什麼事？」兩個中國黨前主席不知自己過氣，猶好發離奇言論，加上現任鄭麗文，都凸顯這個黨隔海與共產黨唱和，站在台灣人民的對立面，難怪遭到唾棄。

社論#日本#高市早苗#中國#台灣#國民黨

