評論 > 投書

自由廣場》澳洲情報首長示警 阿共駭客侵擾關鍵設施

2025/11/17 05:30

◎ 竹木一工

澳大利亞安全及情報組織（ASIO）總監伯吉斯日前在墨爾本舉行的商業會議上表示，中國駭客正在探測澳大利亞電信和關鍵基礎設施。並警告稱，破壞活動可能造成經濟混亂。據估計，間諜活動去年給澳大利亞造成了一二五億澳元（八一億美元）的損失。其中包括損失價值廿億澳元的商業秘密和知識產權。伯吉斯點名中國駭客組織「鹽颱風」和「伏特颱風」，稱他們是為中國政府情報部門及軍方工作。伯吉斯警告說，嚴重後果包括：電信服務大範圍中斷，尤其是在銀行業和交通運輸業，以及停水停電、削弱澳大利亞公司作為商業競爭對手的地位、在選舉期間引發恐慌〜。

一直以來，韓國瑜等藍營人士，總把中國對台的各種侵擾與國際打壓活動歸咎於，「民進黨不接受九二共識」與「賴清德總統把中國界定為敵對國家」，如今，澳大利亞的案例證明，中國對澳大利亞的侵擾與接不接受九二共識無關，與有沒有把中國界定為敵對國家無關，真正的原因是，中國的地痞流氓本質使然，最近中國無端通緝立委沈伯洋、揚言斬首日本首相高市早苗等等「我是流氓我怕誰」的囂張行為就是冰山一角。這是中共的黨風。

中共《中國經濟網》曾踢爆一段標題為「我是流氓我怕誰，官員的流氓習氣從何而來？」的影片：身為知識產權事務中心主任（正局級官員）的楊林村對著上訪的民眾嗆聲：「我當流氓的時候，你還不知道在哪兒呢！道上的事你懂不懂？」文章指出，現實生活中，官員耍流氓的事情屢屢出現。一個普通人，如果滿嘴下流話、一身流氓氣，必然會讓世人所不齒；如果領導幹部也染上這樣的壞習氣，在群眾眼裡，幹部的作風就是黨風，幹部的形象就是黨的形象。

直言之，「滿嘴下流話、一身流氓氣」就是中國共產黨的黨風，明乎此，中共無端侵擾澳大利亞、無端侵擾台灣、通緝沈伯洋、揚言斬首日本首相高市早苗等等地痞流氓行徑，一點也不奇怪。

（作者從商）

