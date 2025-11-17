自由電子報
自由廣場》（胡，怎麼說）韓國瑜、鄭麗文正「殺害」中華民國！

2025/11/17 05:30

◎ 胡文輝

亂世妖邪多，當今群妖亂舞！照妖鏡一出，韓國瑜、鄭麗文、馬英九等媚共、舔共、降共的妖形惡狀醜態現形，照見他們矮化立法院為「偽立院」、把中華民國變做「偽政權」！其實，他們正在「殺害」中華民國！

「沈伯洋事件」就是一面照妖鏡，韓國瑜現形！堂堂立法院長，面對中共，不敢挺直腰幹保護國會尊嚴，保障立委人身自由，還附和中共的野蠻需索，墮落為「偽立法院長」，把立法院長搞到像中共頭目可使喚的一個「小太監」。

沈伯洋是中華民國立法委員，堅持抗中保台，成為中國併吞台灣的一大障礙，專政統治中國的中共政權，竟跨國羅織罪名偵辦他，還揚言全球緝捕。中共黑手直接伸入中華民國立法院，任何民主國家國會議長都不會容忍，歷任立法院長也都會起而捍衛中華民國國會尊嚴，不容外敵踐踏侵犯！

但韓國瑜舔共最優先！賴清德總統呼籲他挺身護國會尊嚴，他竟回嗆「自己生病，要別人吃藥」，反提條件要賴先廢台獨黨綱、撤回敵對勢力說。韓國瑜「生病吃藥說」曝露的心態就是，中共藉緝捕沈伯洋踐踏立院、廢掉中華民國管轄權，韓就肖想把沈伯洋逮捕送中，只要討中共主子歡心就好。

今天沈伯洋，明天就是你被抓！緝捕沈伯洋的是中華人民共和國，羅織的罪名是分裂中華人民共和國，誣衊犯了中華人民共和國反分裂國家法，全是「中華人民共和國」。韓國瑜及國民黨今天會痟想把沈伯洋送中、明天執政就會把中華民國送中、把台灣人民都送中，讓中共愛誰就抓誰，更可以統統抓起來送新疆勞改營再教育！

再看中國國民黨黨魁鄭麗文，竟把中華民國老蔣當年當年親判死刑的叛徒、「匪諜」吳石，變成中華人民共和國的「烈士」祭拜，根本就是藉此祭獻上投名狀，宣示她領導下的國民黨，認同效忠的是中華人民共和國，否則怎會把殘害中華民國至深且大的匪諜、變做為中華人民共和國貢獻生命的烈士祭拜？

日本首相高市早苗「台灣有事」實話讓中國跳腳，駐大阪總領事薛劍野蠻揚言「斬首早市」，馬英九、洪秀柱等竟和妖惡狼薛劍同調圍剿高市。不必意外馬英九等胳膊彎向中共，他們本就是中共協力者，中共圍台、他們阻援，一向配合中共操作疑美、仇日，阻止美日援助台灣。

不用選票斬妖除邪，台灣沒有明天！

（作者為資深媒體人）

