自由廣場》鄭魁的荒謬劇 「統一女神」的毀台三部曲

國民黨主席鄭麗文甫上任即獲外媒《日經亞洲》封為「統一女神」。她在專訪中倡議「接受一個中國，才能確保台灣生存」，更痛斥賴清德總統正帶領台灣走向「台獨法西斯」。

首先，鄭麗文為我們展演了一場「誰是獨裁者」的荒謬劇。她一邊為發動侵略戰爭、剷除異己的俄羅斯總統普廷辯護，稱其「經由民選，不算獨裁」；一邊卻將一個被《經濟學人》評為亞洲民主指數第一的台灣，抹黑為「法西斯」政體。普廷的選舉是在沒有實質反對派、嚴控媒體、為求終身掌權而修憲的背景下進行的政治樣板戲，其獨裁本質舉世公認。反觀台灣，我們擁有自由的媒體、活躍的在野黨與和平的政權轉移。她口中的「法西斯」，是亞洲的民主燈塔；她辯護的「民選領袖」，是全球唾棄的戰爭罪人。

其次，鄭麗文開出了「接受一個中國可以保生存」的藥方，卻是一劑歷史上被反覆證明無效的毒藥。她高喊接受「九二共識」，卻悄然抹去了國民黨過去賴以自圓其說的「各自表述」，全盤接受北京所定義的「一中原則」，將中華民國的主權徹底虛無化。

歷史從不獎勵委曲求全的投降者，回顧史實，向一個從不信守承諾的威權政體屈膝，換不來真正的和平，只會換來更徹底的吞併與毀滅。一九五一年，西藏在武力脅迫下簽訂《十七條協議》的和平協議，換來的是解放軍的全面進駐、文化滅絕與至今未歇的血腥鎮壓；北京「五十年不變」的承諾言猶在耳，香港的「一國兩制」換來的卻是《國安法》壓境，自由法治全面崩塌；歐洲的慕尼黑協定：一九三八年，英法以割讓捷克領土的綏靖政策換取「一時和平」，最終卻餵養了希特勒的野心，引爆了二次世界大戰。

最後，誰正在出賣台灣？當鄭麗文將批判的矛頭對準台灣為求自保而增加的國防預算，而非對岸與日俱增、劍指台灣的軍事威脅時；當她開出「接受一個中國」這帖通往奴役之路的藥方時，答案已不言自明。所謂「統一女神」的桂冠下，更像一曲引誘水手觸礁毀滅的塞壬之歌。

台灣人民篳路藍縷，用血淚掙脫了國民黨蔣氏政權威權統治的枷鎖，才迎來今日的民主碩果。我們不需要一位錯把投降當和平、錯把敵人當救星的「女神」，來帶領我們走回那條通往奴役與毀滅的老路。真正的和平，從來不是靠卑躬屈膝的乞憐與自我矮化所能換取，這絕對是台灣共識。

（作者為教育工作者）

