自由廣場》中共戰狼外交的「反噬」

2025/11/17 05:30

◎ 衛重華

近來，日本、菲律賓與台灣之間互動頻繁，象徵著區域內的民主國家正逐步形成實質韌性與戰略深度的合作格局。從日相高市早苗表明，若中國武力犯台可能構成日本「生存威脅」，到菲律賓總統馬可仕強調「台海有事就是區域有事」，再到台灣副總統蕭美琴以國家會員身分出席IPAC在歐洲議會的演說，這一連串外交與軍事信號的共振，正好揭示中共過去未曾真正預料的局面︰圍堵與警戒，已由中共自己掀起的脅迫行動所觸發，正在快速反向生成。

北京當局長期以來對鄰國採取恐嚇、分化、與經濟脅迫策略，習慣將周邊每一個國家都視為可以逼服、收買或削弱的對象。然而，當這樣的戰狼政策不斷升級，特別是對台灣的武力恫嚇與「反分裂法」的高壓語言不斷灌輸進國內輿論場域，卻反而促使周邊國家更警覺地意識到：中共是真正的威脅源頭，而非和平發展的夥伴。台海問題不再是兩岸之間的問題，而是印太和平秩序的試金石。

對中共而言，最難以承受的不是軍事上的圍堵，而是這些國家對台灣的友好行動開始進入實質合作領域。包括美日澳菲在南海與台海的聯合巡航、日台互設代表處提升為準外交關係、菲律賓軍方與台灣退役將領的交流越來越多，這些都是中共政權過去透過恐嚇試圖阻止卻未成功的現實。當年中共還能以「一中原則」綁架東南亞與太平洋國家，如今這種束縛早已出現裂縫。

害怕戰略夾擊的，其實是長期習慣單向威脅他人的政權。中共對日本的軍事指控、對菲國的海警衝撞、對台灣的「圍島軍演」，都是焦慮的具體反映。真正讓中共懼怕的，是當它一旦對台動武，面對的不再是孤立的防禦者，而是一整個跨國的多邊安全網路，這正是它所難以破解的「環形戰略困境」。

結局其實早已埋藏在中共自身的霸凌邏輯裡：一個動輒用軍艦威嚇鄰國的政權，終究將被鄰國視為共同威脅；一個不容許別國發聲、交流、同情台灣的霸權者，最終只能在外交舞台上越來越孤立。如今的局勢，只是「反噬」開始顯現而已。

（作者為軍人）

