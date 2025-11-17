自由廣場》「紅色通緝令」中共大內宣／守住台灣言論自由 真考驗！

◎ 陳清雲

中國以「分裂國家罪」立案偵辦立委沈伯洋，還放話要透過國際刑警組織「全球抓捕」。然而沈伯洋十一月十二日現身德國國會，以台灣立委身分公開作證，為民主、人權與言論自由發聲。這一幕，不只點破北京的虛張聲勢，更提醒我們：守護憲政秩序，才是真正的國家安全。

中國對台灣並無司法管轄權，這不是政治口號，而是憲法與國際法的鐵律。憲法第十一條明定人民享有言論自由，中國法律在台灣不生效力；更何況，國際刑警組織明白規定不得受理政治性案件。中國所謂的「紅色通緝令」，其實只是做給內部看的政治宣傳。

請繼續往下閱讀...

台灣的安全與尊嚴，必須靠自己守護。警政署強調，人民的言論自由不會因跨國威脅而受限，也提醒國人不要成為境外勢力宣傳與滲透的幫手。政府的責任，不只是被動澄清，更要積極確保每位國民，不會因其思想、學術研究或言論自由，而遭受任何非法壓迫或跨境恐嚇。

國際社會的態度也很明確站在台灣這邊，美國務院十一月十四日罕見公開表達關切，指出中國作法正在破壞言論自由與兩岸現狀。這等於向北京示警：法律恐嚇與跨境追捕，只會讓中國更孤立。同時也向台灣傳達訊息—民主國家願意與我們捍衛共同價值，但前提是台灣要自己站得穩。

更重要的是，沈伯洋在德國的現身，向世界展示了台灣的價值。面對「全球通緝」的恫嚇，他選擇站上國會殿堂，以流利英文揭露假訊息與威權滲透；這不只是個人勇氣，更是台灣民主的自信。正如他所說：「我為我的研究發聲，為我的國家發聲，為言論自由發聲。」這句話，替許多台灣人說出了心聲。

台灣是民主自由的國家。我們已簽署並內國法化「公民與政治權利國際公約（ICCPR）」，第十九條明確保障言論自由。國內法院實務也一再確認：涉及公共議題的言論，除極少數例外，應受最寬容的保障。學界、法界更一致認為：民主政治的核心，就是容許不同意見存在，而不是以威權思維封口。

面對北京的威脅，我們需要的不是恐懼，而是清醒。台灣的主權屬於二三〇〇萬人民，台灣的言論自由受憲法保障，也受國際人權法保障。中國的政治立案，干涉不了台灣的司法，更限制不了台灣人的言論。

守住言論自由，就是守住台灣；這堂課沒有退席的空間，更是我們共同的責任。

（作者為前立法院法制局局長）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法