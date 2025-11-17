自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「紅色通緝令」中共大內宣／守住台灣言論自由 真考驗！

2025/11/17 05:30

◎ 陳清雲

中國以「分裂國家罪」立案偵辦立委沈伯洋，還放話要透過國際刑警組織「全球抓捕」。然而沈伯洋十一月十二日現身德國國會，以台灣立委身分公開作證，為民主、人權與言論自由發聲。這一幕，不只點破北京的虛張聲勢，更提醒我們：守護憲政秩序，才是真正的國家安全。

中國對台灣並無司法管轄權，這不是政治口號，而是憲法與國際法的鐵律。憲法第十一條明定人民享有言論自由，中國法律在台灣不生效力；更何況，國際刑警組織明白規定不得受理政治性案件。中國所謂的「紅色通緝令」，其實只是做給內部看的政治宣傳。

台灣的安全與尊嚴，必須靠自己守護。警政署強調，人民的言論自由不會因跨國威脅而受限，也提醒國人不要成為境外勢力宣傳與滲透的幫手。政府的責任，不只是被動澄清，更要積極確保每位國民，不會因其思想、學術研究或言論自由，而遭受任何非法壓迫或跨境恐嚇。

國際社會的態度也很明確站在台灣這邊，美國務院十一月十四日罕見公開表達關切，指出中國作法正在破壞言論自由與兩岸現狀。這等於向北京示警：法律恐嚇與跨境追捕，只會讓中國更孤立。同時也向台灣傳達訊息—民主國家願意與我們捍衛共同價值，但前提是台灣要自己站得穩。

更重要的是，沈伯洋在德國的現身，向世界展示了台灣的價值。面對「全球通緝」的恫嚇，他選擇站上國會殿堂，以流利英文揭露假訊息與威權滲透；這不只是個人勇氣，更是台灣民主的自信。正如他所說：「我為我的研究發聲，為我的國家發聲，為言論自由發聲。」這句話，替許多台灣人說出了心聲。

台灣是民主自由的國家。我們已簽署並內國法化「公民與政治權利國際公約（ICCPR）」，第十九條明確保障言論自由。國內法院實務也一再確認：涉及公共議題的言論，除極少數例外，應受最寬容的保障。學界、法界更一致認為：民主政治的核心，就是容許不同意見存在，而不是以威權思維封口。

面對北京的威脅，我們需要的不是恐懼，而是清醒。台灣的主權屬於二三〇〇萬人民，台灣的言論自由受憲法保障，也受國際人權法保障。中國的政治立案，干涉不了台灣的司法，更限制不了台灣人的言論。

守住言論自由，就是守住台灣；這堂課沒有退席的空間，更是我們共同的責任。

（作者為前立法院法制局局長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書