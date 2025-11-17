自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》國民黨紅統當道，將走上毀滅之路！

2025/11/17 05:30

國民黨紅統化之後，無論未來大選勝負，國民黨不是泡沫化就是成為樣板，都將走上自我毀滅之路。（資料照）國民黨紅統化之後，無論未來大選勝負，國民黨不是泡沫化就是成為樣板，都將走上自我毀滅之路。（資料照）

最近國民黨當紅政治人物的脫軌言行不斷，黨主席鄭麗文接受外媒訪問時，重彈紅統論調︰只有接受「一個中國」，才能確保台灣的生存。另外，韓國瑜面對賴總統請求以國會議長身分譴責中共對立委沈伯洋發佈全球追捕令時，非但不譴責中共的蠻橫，捍衛國人的人身安全，反而指責賴清德是「自己生病，要別人吃藥」，此番言論被批判是為加害者說話的「強盜邏輯」。鄭、韓兩人是藍營最重要的權力核心，但相關談話嚴重失格，引發強烈質疑。

國民黨雖然稱「九二共識」為兩岸關係的定海神針，但是中共對「一中」則定義為「中華人民共和國」，而「台灣是中國不可分割的一部分」，因此台灣縱使承認九二共識，也沒有表述中華民國的空間。然而悲哀的是，國民黨仍生活在「九二共識、一中各表」的謊言之中，甚至妄言接受「九二共識」可以化解中共的軍事挑釁，確保台海和平。藍營可以如此自欺欺人，卻欺騙不了中共，對國民黨統派「猶抱琵琶半遮面」，感到不耐，因此介入國民黨主席選舉，直接扶植其在國民黨的代理人。鄭麗文上任未幾，已屢屢發表重大爭議言論，包括︰普廷不是獨裁者、烏俄戰爭係因烏克蘭與北約東擴對俄羅斯的挑釁所致、維護兩岸和平必須接受一中原則，尤要者，反對提高國防預算達到佔GDP五％的川普指標。甚至祭拜吳石等導致國民黨在國共內戰中潰敗的共諜，有意扭曲台灣白色恐怖受害者是為「謀國家統一」而犧牲的先烈。總之，「鄭氏金句」的重要內涵在於︰全面否定台灣強化主權、民主與國防，無視中共日益升高的軍事威脅。難怪中國網民大讚鄭麗文是「統一女神」。

然而，立法院長韓國瑜的表現亦不遑多讓，其人具有濃烈的統派情結，原是過氣政客，卻在柯文哲與特定勢力操作下，重出政海，並以犀利言辭掀起韓流風潮，直取高雄市長，就職不到一年更啟動總統競選之路，卻因中共強力鎮壓香港反送中，與赴港會見中聯辦主任遭到選民質疑，而被蔡英文完勝出局，之後更遭到高雄市民罷免。然而此人機運頗佳，在國民黨成為國會第一大黨，及充滿對民進黨仇恨的白營立委依附藍營的因緣際會下，當選立法院長。但韓國瑜成為國會議長後卻從未超然中立，彷彿只是藍白的議長，導致本屆藍白諸種毀憲亂政之舉。如今沈伯洋遭中共全球追捕，韓國瑜本應無分黨派，加以聲援，卻反而批判賴清德，似乎站到中共那一邊。可悲的是，黨內對鄭、韓的全面傾中言行，僅有少數異議，多數竟默而不言，國民黨的體質顯然已有徹底的質變，向中共一面倒，似乎已不在意台灣的主權與民主。

國民黨為何從兩蔣的堅決反共淪落到今日人人爭相擁抱中共？其實，國民黨潰逃台灣後，對中共態度最大的改變在馬英九執政時期。馬英九的總統八年任期，逆轉李登輝推動的本土化與民主化，以「不武，不統、不獨」掩飾其「化獨漸統」的政治基因，雖然「兩岸服貿協議」遭太陽花學運阻止而中挫，但馬任內兩岸交流密切，卸任之前還舉行了馬習會。殘酷的事實是，馬雖聲稱兩岸交流可以帶來台灣的繁榮與福祉，但當時台灣經濟因產業大舉西進陷入遲滯，對比之下，中國經濟因外資﹙尤其台資﹚之助，而有高速成長。令人記憶猶新的是，當時中國紫光集團甚至揚言要併購台積電等台灣指標性科技產業。幸而台灣半導體產業先進製程禁止赴中設廠，使得台積電及其供應鏈根留台灣，終於成長為生產全球九成先進晶片的霸主，而半導體產業更被視為保護台灣安全的「矽盾」。而矽盾不但凸顯台灣在地緣政治上的重要性，更在地緣經濟上與非紅供應鏈融為一體，使得台灣擁有愈來愈多的國際支持。此一成就大抵發生在蔡英文任內，箇中有天時地利人和相乘的綜效。天時是美中貿易戰，全球民主先進國家逐漸警覺霸權中國對全球安全的威脅；地利則是根據美智庫統計，每年全球貿易量的二成經過台灣海峽，加上台灣生產先進晶片的絕對優勢，一旦台海爆發戰爭，全球經濟將承受難以估計的損失；人和是台灣歷經民主轉型，堅守民主自由的普世價值。所謂得道多助，台灣就是最好的典範。

在台灣向前行的同時，國民黨卻急統當道，逆向行駛，逆勢而為，走向自我毀滅的絕路。紅統當道為何會導致國民黨的衰敗？一方面，紅統化的國民黨在未來的選舉中勢必被貼上親中投降派標籤，一旦總統大選落敗，則代表遭到台灣選民唾棄，因而紅統化的國民黨在台灣必然日趨泡沫化；另一方面，藍營若成功重返執政，必將與中共簽署和平協議，讓中共不戰而實質控制台灣。此種情況下，除了少數藍營高層接受冊封成為中共在台的代理人，但整體國民黨在中共體制內將喪失民主政黨作用，淪為跟中共體制內最大民主黨派的「中國國民黨革命委員會」一樣，只剩下扮演樣板的象徵作用。故而，吾人可以斷言，國民黨紅統化之後，無論未來大選勝負，國民黨不是泡沫化就是成為樣板，都將走上自我毀滅之路。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書